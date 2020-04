– “Siamo convinti che il Gp di Monza ci sarà comunque, anche se quasi sicuramente a porte chiuse. Non capiamo perché siano uscite fake news sulla cancellazione”. Angelo Sticchi Damiani, numero 1 dell’Automobile Club d’Italia, ai microfoni di Sky Sport 24 si scaglia contro le indiscrezioni che vorrebbero come imminente la cancellazione del Gran Premio d’Italia dal calendario del Mondiale di Formula 1 2020. “Non abbiamo la sfera di cristallo per sapere cosa succederà a inizio settembre – prosegue – ma ci auguriamo che l’emergenza sia finita. Confidiamo in un miracolo, intanto ci stiamo attrezzando per un Gran Premio a porte chiuse”.

Sticchi Damiani esclude la possibilità di un andamento inverso sul circuito, paventata negli ultimi giorni per creare una sorta di “doppio Gp” al fine di poter disputate un numero di gare sufficiente per non avere una stagione cortissima. “No, i circuiti hanno un senso di marcia, con tutte le barriere, i cordoli, la struttura dell’autodromo fatta per un senso unico. Non si può pensare di effettuare lavori impegnativi, costosi e inutili, con spazi e vie di fuga che attualmente sono in una sola direzione”.