SportPesa sulla griglia di partenza: la società protagonista nel settore della tecnologia, dell’intrattenimento e delle scommesse sportive annuncia la partnership con la scuderia di Lawrence Stroll che prende ora il nome di SportPesa Racing Point F1 Team. Le monoposto mantengono il colore rosa, ma il blu del brand SportPesa compare sugli alettoni anteriore e posteriore e sul cupolone copri motore della nuova squadra. L’annuncio e la presentazione della nuova livrea, Bwt continuerà ad essere lo sponsor principale del team, è stato dato durante un evento al Salone internazionale dell’Auto in Canada alla presenza dei piloti, Sergio Perez confermato in squadra e la new entry Lance Stroll.

