Norris: “Sento la nuova vettura come una mia creatura”

– Una vettura ideata con l’obiettivo di salire sul podio della classifica costruttori. La nuova McLaren per il Mondiale 2020 di F1, presentata oggi, rende onore al passato, con i colori papaia e blu, quelli originali scelti dal fondatore Bruce McLaren ma guarda al futuro con la nuova livrea dinamica, progettata per ottimizzare le prestazioni in corsa ed aumentare ulteriormente il risalto sulla griglia. La MCL35, questo il suo nome, farà il suo debutto ufficiale durante i test pre-stagionali della prossima settimana a Barcellona (19-21 febbraio e poi 26-28 febbraio). Un’occasione per i due piloti, Carlos Sainz e Lando Norris, di iniziare a prendere il giusto feeling con la vettura, spinta dalla power unit Renault E-Tech 20.

“Praticamente l’ho progettata io”, commenta ridendo Norris. “Tutti i commenti, le discussioni e i consigli che noi piloti abbiamo dato durante la scorsa stagione sono stati recepiti. La nuova vettura presenta le novità che avevamo suggerito per cui la sentiamo quasi come una nostra creatura. Parto per la nuova stagione fiducioso e più rilassato. Con Carlos c’è un bel rapporto: abbiamo lavorato e migliorato diversi aspetti nel 2019. Nel mio primo anno in F1 ho imparato tante cose, anche velocemente, per cui spero di continuare su questa strada e, soprattutto, divertirmi “.

Sainz: “Insieme abbiamo sviluppato un bel progetto”

“La nuova vettura mi piace molto”, aggiunge Sainz. ” Si è creato un bel rapporto di lavoro all’interno del team e credo che tutti assieme siamo riusciti a sviluppare davvero un bel progetto. Ci sono le premesse per una buona stagione”, conclude lo spagnolo che l’anno scorso ha conquistato il primo podio della McLaren dal 2014, giungendo 3° in Brasile. L’obiettivo principale della scuderia è quello di migliorare il 4° posto finale collezionato nel Mondiale costruttori.