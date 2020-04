Il ricordo di Monza 2019

– La Formula 1 è ferma come ogni altro sport al mondo a causa della pandemia di conoravirus, ma in casa Ferrari c’è tanta voglia di ripartire e tornare magari a regalare qualche gioia ai tifosi. E’ il pensiero di Charles Leclerc che, in attesa di ricominciare, si allena da casa per farsi trovare pronto. Intanto l’ex team principal della Ferrari, Stefano Domenicali, è sicuro che Vettel saprà dimostrare tutto il suo valore.

Per Leclerc c’è anche il tempo per rispondere alle curiosità dei tifosi, a partire da quelle relative al periodo e alla sua prima stagione a Maranello. “Per il momento ci stiamo adattando alla situazione che non è ottimale. E’ passato un anno da quando ho iniziato a guidare la Ferrari e ancora mi risulta difficile crederci. E’ sempre un onore quando ne indosso la divisa e non vedo l’ora di tornare in pista”, ha detto Leclerc, protagonista lo scorso anno di una splendida vittoria a Monza davanti al pubblico di casa. Un successo bello quanto sofferto. “La situazione era abbastanza tesa: Lewis, anzi Valtteri, era appena dietro di me e poi è arrivato Lewis. Quindi avevo molta pressione, soprattutto essendo a Monza. L’intera settimana era stata improntata a quella vittoria, io e la Ferrari avevamo tutto il Paese con noi, quindi ho sentito molta pressione e sì, ero teso dietro la visiera del mio casco ma l’unica cosa che continuavo a dirmi era di stare calmo e rimanere concentrato su quello che dovevo fare nella monoposto e che era la cosa più importante portare a casa il risultato. E questo è quello che abbiamo fatto”.

“Il mio idolo Schumacher, avrei voluto imparare da Senna”

Poi qualche curiosità, dai rituali come “quando salgo in macchina mi piace visualizzare il giro perfetto, per essere pronto per essere pronto per il primo giro della gara”, ai miti: “L’idolo tra i piloti Ferrari per me è stato Michael Schumacher. Ero piccolo quando lui vinceva tanto. Era impressionante e tutte le volte che guardavo la F1 erano ovviamente lui e la Ferrari che seguivo maggiormente. Ma mi sarebbe piaciuto anche correre con Senna e imparare da lui, aveva grande talento ma ha lavorato molto duramente”. E guardandosi indietro, il monegasco assicura che non cambierebbe nulla: “Ho commesso degli errori ma sono quelli che mi hanno permesso di essere il pilota che sono oggi”, e ammette che in Ferrari, più di ogni altra cosa, ha imparato “ad avere pazienza, la pazienza è qualcosa di molto importante e che ho faticato molto ad avere in passato. Ma stando in Ferrari ho imparato che serve. Ovviamente non puoi avere tutto e subito e a volte devi avere un po’ di pazienza e imparare dai migliori e quindi da Sebastian e dal team. Le cose hanno bisogno di tempo per sistemarsi, quindi a volte c’è bisogno di aspettare e io ero forse un po’ troppo impaziente prima”.

Domenicali: “Vettel dimostrerà il suo valore”

“Detto che la cosa più importante è partire, Vettel si starà preparando al massimo. La tensione emotiva ed energetica è difficile da controllare in questo stato di incertezza ma vorrà dimostrare che, dopo le critiche e stagioni un po’ difficili, è all’altezza del pedigree che ha”. Sono le parole di Stefano Domenicali, ex team principal Ferrari e oggi presidente e ad Lamborghini. “Del resto Binotto ha detto che stanno discutendo di rinnovo per cui anche lui dovrà giocarsi le sue carte”, ha aggiunto a Sky Sport 24, dove era in collegamento anche Robert Kubica: “Prima dell’incidente era un pilota di primissimo livello. Una coppia in Ferrari con Alonso? Sarebbe stata divertente”. Domenicali ripercorre anche i momenti più difficili dei suoi anni in Ferrari, alcuni dei quali “sono rimasti nella mia testa e nella mia pancia. Il primo nel 2008, quando abbiamo vinto il Mondiale Costruttori in Brasile, Massa ha tagliato il traguardo da campione del mondo ma pochi secondi dopo Hamilton ha vinto il titolo. Il secondo nel 2010, all’ultima gara ad Abu Dhabi dovevamo marcare Vettel e Webber e non ci siamo riusciti. E infine nel 2012, in Brasile, quando perdemmo con Alonso una gara dove è successo di tutto. Ma sono stati tutti momenti difficili che ti fanno crescere”.