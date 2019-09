Disastro Vettel

Dopo nove anni la Ferrari torna sul gradino più alto del podio a Monza. Lo fa grazie a Charles Leclerc che trionfa nel Gp d’Italia al termine di un lungo duello con le Mercedes. Prima con quella di Hamilton, poi con quella di Bottas. Il 21enne monegasco taglia per primo il traguardo infilando il suo secondo successo consecutivo e della carriera dopo quello della settimana scorsa in Belgio, sul podio le due Mercedes con Bottas davanti a Hamilton.

La grande prova di Leclerc fa da contraltare a quella pessima di Vettel: partito dalla quarta posizione in griglia il tedesco va in testacoda dopo pochi giri, viene penalizzato per una manovra azzardata al momento del rientro in pista e chiude solo 13esimo.

Leclerc: ”Un sogno, vincere qui vale dieci Gp”

“Non sono mai stato così stanco, è stata una gara difficilissima” le prime parole di Leclerc dopo la gara. “Ci tenevo tanto, è già stato un sogno vincere a Spa, vincere qua è dieci volte di più rispetto a Spa. Non ho parole. Ho commesso un paio di errori ma alla fine sono riuscito a prendermi il primo posto. Nessuno di questi ha compromesso il risultato ma dovrò stare attento nelle prossime gare. Quello che ho provato sul podio con i tifosi è stato impressionante. Avevamo due Mercedes dietro ed è stato difficilissimo, abbiamo fatto la strategia giusta e anche se ho fatto qualche errore ci sono riuscito e sono contentissimo. Negli ultimi 7-8 giri mi sono detto forse ce la facciamo, mi guardavo intorno e mi dicevo stai concentrato. Perché Binotti mi ha detto in radio ‘Ti perdoniamo’? Perché ieri è stato visto nel modo sbagliato, non ho fatto niente di male per il team, lo diceva più per ridere”.

F1, Leclerc e la Ferrari trionfano a Monza

Binotto: ”Con Charles potremo fare qualcosa di unico”

“Lo confesso, qualche lacrima all’inno mi è venuta…” ha detto il team principal della Ferrari, attorniato dalla bolgia di migliaia di tifosi della Rossa scesi in pista. “Leclerc è stato bravissimo: forse e presto per dire che è nata una stella, ma insieme potremo fare qualcosa di unico”.

Piero Ferrari, figlio di Enzo, fa i complimenti a Leclerc: “A mio padre sarebbe piaciuto moltissimo. E’ stato bravissimo – ha detto a Sky -, non poteva fare meglio. Noi avevamo un sacco di pressione dai box ma lui sa come comportarsi. E’ bello vedere un giovane che alla prima stagione in Ferrari riesce a vincere”.

Bottas: “Dato tutto ma impossibile superare Leclerc”

“Ho dato davvero tutto ma non c’è stato alcun modo per superare Leclerc” ha spiegato Valtteri Bottas, secondo alle spalle della Ferrari. “La nostra è stata una ottima strategia, abbiamo fatto un ottimo primo stint lungo che poi mi ha aperto delle opportunità alla fine. Alla fine ho avuto un bloccaggio e non sono riuscito a prendere Leclerc: ho dato tutto quello che avevo e ho utilizzato tutte le mappature possibili ma non è stato abbastanza per vincere”. Per Lewis Hamilton “la battaglia è stata lunga anche se non particolarmente movimentata, ci ho provato, ho dato tutto, ma lui era troppo veloce in rettilineo”.