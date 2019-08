Le maglie Laureus autografate da Roger Federer, in occasione dell’ultima edizione di Wimbledon, e dai giocatori della nazionale italiana di rugby, in procinto di partire per il Giappone per la Coppa del Mondo. E ancora, i palloni da calcio e basket firmati da Alex Del Piero e Danilo Gallinari e un giro in barca a vela con Furio Benussi. Le stelle dello sport scendono in campo a favore della Laureus F1 Charity Night, l’annuale evento di fundraising a sostegno delle attività della Fondazione Laureus Italia Onlus, che si terrà a Milano, presso il suggestivo Spazio Antologico di via Mecenate, giovedì 5 settembre, tre giorni prima del Gran Premio d’Italia di Formula 1.

