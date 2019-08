Cambio della guardia alla Red Bull. Dal prossimo Gp del Belgio in programma a Spa il 1° settembre il pilota anglo-thailandese Alexander Albon sarà al fianco di Max Verstappen, mentre Pierre Gasly farà ritorno in Toro Rosso insieme a Daniil Kvyat, a cui nel 2016 fu riservato lo stesso trattamento per lanciare Max Verstappen in Red Bull al fianco di Daniel Ricciardo.

La Red Bull ha comunicato di aver preso questa decisione per valutare il rendimento di Albon nelle prossime nove gare e avere più elementi per stabilire chi sarà il compagno di box di Max Verstappen nel 2020. Una grande occasione per Alexander Albon, arrivato in F1 per mancanza di alternative nel programma giovani della Red Bull gestito da Helmut Marko e ora con la possibilità di giocarsi addirittura il podio specialmente in alcuni tracciati presenti nel calendario che accompagnerà la F1 fino al gran finale di Abu Dhabi in programma il primo di dicembre.