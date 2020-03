Il patto tra la federazione internazionale dell’automobilismo e la Ferrari sul motore 2019 di Maranello è e rimarrà segreto. Il motivo? Perché lo prevedono le norme disciplinari e giudiziarie. La ragione di un accordo confidenziale tra le parti? Non c’erano sufficienti prove per ritenere irregolare la power unit di Maranello e indagare ulteriormente avrebbe trascinato a lungo una diatriba dagli esiti incerti, travolgendo il buon nome dello sport. Nessuna azione è esclusa contro chi dubita dell’operato della federazione, della sua reputazione e di quella del motorsport.

E’ questa in sostanza la reazione della Fia all’attacco dei 7 team di Formula 1 che ieri con un documento congiunto hanno chiesto chiarezza sull’accordo confidenziale raggiunto tra federazione e Scuderia sulla power unit rossa, finita sotto indagine la stagione scorsa dopo le lamentale di alcune squadre sul presunto uso irregolare del flussometro della benzina.

Capitanati dalla Mercedes, ieri i 7 team non motorizzati dalla Scuderia (McLaren, Racing Point, Red Bull, Renault, Alpha Tauri e Williams) oltre a dirsi sorpresi e scioccati dal comunicato federale arrivato a Barcellona il 28 febbraio alla fine dei test in cui si informava della chiusura dell’inchiesta e di un accordo raggiunto tra le parti che sarebbe rimasto segreto, si sono riservati il diritto di ricorrere alla giustizia ordinaria nel caso la loro richiesta di chiarimenti non fosse stata esaudita.

Per questo la reazione della Fia non si è fatta attendere. “Dopo l’annuncio di ieri da parte di sette squadre di F1, la FIA vuole fare i seguenti chiarimenti: la FIA ha condotto un’analisi tecnica dettagliata sulla power unit della Scuderia Ferrari, come è autorizzata a fare per qualsiasi concorrente del Campionato Mondiale di Formula 1. Le dettagliate e approfondite indagini condotte durante la stagione 2019 hanno sollevato il sospetto che la power unit Ferrari potesse non operare in accordo alle normative FIA in ogni momento. La Scuderia Ferrari però si è opposta fermamente a questi sospetti, ribadendo che la sua power unit funzionava sempre nel rispetto delle normative. La FIA non era pienamente soddisfatta, ma ha valutato che ulteriori azioni non avrebbero necessariamente portato ad una conclusione del caso a causa della complessità della questione e dell’impossibilità materiale a fornire la prova inequivocabile di una violazione. Per evitare le conseguenze negative che un lungo contenzioso comporterebbe, soprattutto alla luce dell’incertezza sull’esito di esso e nel miglior interesse del campionato e dei suoi azionisti, la FIA, in conformità all’articolo 4 (ii) delle regole disciplinari e giudiziarie, ha deciso di stipulare un accordo con la Ferrari per chiudere questo procedimento”.

Se qualcuno ancora avesse dubbi sulla legittimità di questa prassi, la Fia chiarisce: “Questo tipo di accordo è uno strumento legale riconosciuto come componente essenziale di qualsiasi sistema disciplinare ed è utilizzato da molte autorità pubbliche e da altre federazioni sportive nella gestione delle controversie. La riservatezza dei termini dell’accordo è prevista dall’articolo 4 (vi) delle regole disciplinari e giudiziarie. La FIA prenderà tutte le misure necessarie per proteggere lo sport e il suo ruolo e la sua reputazione come regolatore del Campionato Mondiale di Formula 1”. Una presa di posizione che molto probabilmente non farà da vaccino ai sospetti e alla rabbia che ha colpito un Mondiale 2020 che deve ancora iniziare (il 15 marzo a Melbourne), Coronavirus permettendo.







Fonte