SCARPERIA – Dovrebbe esserci anche un Gp al Mugello nel nuovo calendario del Mondiale di F1 2020, completamente stravolto e rivisto a causa della pandemia da coronavirus. L’anticipazione arriva dalla stessa Ferrari che è proprietaria dell’autodromo di Scarperia, in provincia di Firenze. La decisione, in tal senso, sarà presa dalla Federazione internazionale dell’automobile (Fia) a Parigi già lunedì o al massimo, nei prossimi giorni.

Un’ipotesi sempre più concreta: decisione in settimana

Il progetto di portare un Gran Premio a porte chiuse sulla pista di Scarperia è noto da mesi e se ne parla almeno dall’annullamento del Gp di Cina. Il circuito toscano si era subito reso disponibile a sostituirlo ma poi il dilagare della pandemia anche in Italia sembrava far spegnere ogni iniziativa in tal senso. Negli ultimi giorni invece la possibilità sembra farsi più concreta e adesso si aspetta che la decisione venga presa e diventi ufficiale. Al momento in calendario sono state ufficializzati solo 8 Gp con ultimo il Gp d’Italia a Monza il 6 settembre. Il Mondiale inizierà domenica prossima, 5 luglio, con il Gp d’Austraia a Spielberg.







