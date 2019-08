F1, Hamilton torna a dettare legge e vince in Ungheria: Verstappen secondo, Vettel sul podio

BUDAPEST – Il vecchio batte il giovane di forza e d’esperienza. Lewis Hamilton, 34 anni e cinque titoli del mondo, supera il 21enne poleman Max Verstappen e vince il gran premio d’Ungheria. Per il britannico della Mercedes è l’81° successo in carriera, il settimo sull’Hungaroring come nessuno mai e l’8° su 12 gare di questa stagione, forse quello più bello del 2019: terzo al via, ha subito la meglio sul compagno di squadra Valtteri Bottas, poi si accoda all’olandese e gli sta col fiato sul collo fino a quando, non abbastanza forte per avere la meglio in pista, chiede al suo muretto un’idea supplementare. La ottiene: lo richiamano ai box a sorpresa, al giro 49, per montare scarpe nuove (medie) e provare a riprendere Verstappen con pazienza. La Red Bull, spiazzata dalla mossa, non può a sua volta richiamare Max in pit per non perdere la posizione.

In vacanza da dominatore

Da quel momento in poi tra il ragazzino volante in testa e il vecchio campione dietro alla rincorsa con 19 secondi di ritardo, comincia una lotta a distanza da togliere a entrambi il respiro. Prima incerto sulla bontà della strategia dell’ingegnere coraggioso James Vowles, poi man mano più convinto, Hamilton comincia a spingere con giri da qualifica accorciando le distanze dalla vetta fino a ritrovarsi a 5 giri dalla fine sugli scarichi di Verstappen che ha ormai gomme (hard) cotte. Lewis lo infila e va in vacanza da dominatore. Max, battuto in pista, torna ai box per mettere pneumatici più freschi e prendersi, oltre al secondo posto, anche il punto extra col giro più veloce.

La festa sul podio

Vettel: ”Terzo posto un contentino”

Le Ferrari? Spettatrici della lotta degli altri. Sebastian Vettel terzo dopo aver superato il compagno di squadra Charles Leclerc al 69° di 70 giri. Ma il tedesco chiude a oltre un minuto dal vincitore e a 41 secondi dalla Red Bull. Le rosse proprio non ne avevano, forse più del previsto. Seb: “Ero lì al quarto posto e non avevo nulla da perdere. Abbiamo fatto uno stint molto lungo e poi speravamo che le soft durassero fino alla fine ed è successo. Era la gomma più veloce, siamo riusciti a chiudere il divario, c’è stata un’opportunità e io l’ho colta e sono contento quantomeno di prendere questo contentino. Però è chiaro che non avevamo il passo tutto il weekend. I ragazzi dovranno lavorare tanto. Dovremo ricaricare le batterie ora e poi continuare con la battaglia. Ci saranno piste dove andremo meglio, però nel complesso dobbiamo sicuramente diventare più forti. Spa e Monza da favoriti? Non so cosa faranno gli altri con gli aggiornamenti sul motore. Nessuno potrà riposare anche a livello mentale in queste due settimane. Speriamo di portare nuove idee per la seconda metà di stagione. Io voglio migliorarmi, perché non sono contento delle mie performance fin qui”.

Leclerc: ”Lavorare per avvicinarsi a Mercedes e Red Bull”

Non lo è neanche Leclerc, reduce da un errore di troppo in qualifica in Ungheria, oltre che una settimana fa in Germania, e alla fine 4°: “Ad inizio weekend era abbastanza chiaro che sarebbe stata una gara molto difficile per noi ed è stato così. Forse è stata un po’ più difficile di quello che ci aspettavamo. Nel primo stint la macchina non è andata male all’inizio, poi ho iniziato ad avere degrado dopo sei sette giri e Mercedes e Red Bull sono andate sempre più forte. Alla fine del primo stint ho iniziato a faticare con il posteriore, così come alla fine del secondo. C’è qualcosa da imparare qui, devo capire come fa Seb ad andare meglio sulle piste in cui c’è più degrado. La sosta estiva? E’ un bene avere un po’ di pausa ma io voglio solo tornare in macchina e capire cosa possiamo fare per provare ad avvicinarci a Mercedes e Red Bull”.

Hamilton: ”Giù il cappello per il team”

Che scappano avanti. Hamilton allunga in classifica piloti a 250 punti, dietro di lui Bottas (188), Verstappen (181), Vettel (156), Leclerc (132). “Sono stanco ed è giusto così, ma sono anche molto grato per questa giornata” dice molto ispirato Lewis. “Anche per il team, per il lavoro che continuano a fare, per come continuano a spingere, fino al limite. Prendendoci rischi, provando a cogliere ogni opportunità. Siamo insieme da sette anni ma non è mai scontato, ogni vittoria è qualcosa di nuovo e devo ringraziare i ragazzi qui e tutti quelli in fabbrica che hanno reso questo possibile. Io sono grato di essere parte di tutto questo. In una gara poter spingere così tanto è stato un divertimento incredibile. Non sapevo se potevo riprendere quei 19 secondi da Max, temevo che le gomme cedessero verso la fine, ma il team mi ha detto di andare a testa bassa e continuare a spingere e io l’ho fatto e il distacco si riduceva di giro in giro. Giù il cappello per il team e penso che se Niki fosse qui oggi anche lui si toglierebbe il cappello”.

Verstappen: ”Le ho provate tutte”

Se lo toglie anche il giovane sconfitto e i suoi moltissimi sostenitori. “Semplicemente non siamo stati abbastanza veloci. Io le ho provate tutte con le gomme dure per tenermi in gara, ma non è stato sufficiente. Il secondo posto è buono, è un buon weekend nel complesso per noi. Congratulazioni a Lewis per la vittoria. Mi ha spinto al limite e questo mi piace. Abbiamo provato la gara ad una sosta, loro hanno avuto l’opportunità di farla a due e alla fine ha funzionato la loro strategia”. Funziona molto spesso.





