LONDRA – Nostalgia delle gare, della competizione, della vita di tutti i giorni. Lewis Hamilton affida a Instagram le sue riflessioni su una stagione di Formula 1 mai iniziata per l’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus. “Correre mi manca ogni giorno. Questa è la prima volta da quando avevo otto anni che non ho iniziato una stagione. Quando vivi e respiri qualcosa che ami e se ne è andato, c’è sicuramente un grande vuoto”.

“Ne usciremo migliori”

“Ci sono sempre però degli aspetti positivi da cogliere da questi periodi – ha aggiunto il 35enne pilota britannico, sei volte campione del mondo, nel 2008 con la McLaren e nel 2014, 2015, 2017, 2018 e 2019 con la Mercedes -. In questo momento, abbiamo tutti il tempo per riflettere sulla vita, sulle nostre decisioni, sui nostri obiettivi, sulle persone che abbiamo intorno a noi, sulla nostra carriera. Oggi vediamo cieli più chiari in tutto il mondo, meno animali vengono massacrati per il nostro piacere semplicemente perché le nostre richieste sono molto più basse e tutti restano chiusi. Non torneremo ad essere gli stessi, usciremo con una migliore conoscenza del nostro mondo, cambiando le nostre scelte e abitudini personali. Ne verremo fuori diversi, rinvigoriti, più in forma, sani e concentrati – conclude Hamilton -, ma soprattutto più gentili, generosi e premurosi verso il nostro mondo e le persone che lo abitano. Spero che lo faremo tutti”.







Fonte