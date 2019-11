Austin

Mercedes concentrate sul passo gara

– E’ Max Verstappen a comandare la prima sessione delle prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti, terzultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 che si disputerà domenica sul circuito di, in Texas. Dietro l’olandese si piazzano Vettel e Albon. La seconda sessione delle prove libere prenderà il via alle ore 21 italiane.

Verstappen ha fermato il cronometro in 1’34″057 precedendo la Ferrari di Sebastian Vettel (+0″169) e il compagno di squadra della Red Bull Alexander Albon (+0″259). L’altra Ferrari di Charles Leclerc ha chiuso al settimo posto, prima di lui Gasly (1’35”008), Ricciardo (1’35”263), Grosjean (1’35”356). Indietro le due Mercedes che si sono concentrate soprattutto sul passo gara: Lewis Hamilton 8°, Valtteri Bottas 17°. Probabilmente la Casa di Stoccarda userà la gomma rossa nella FP2 per simulare la qualifica con temperature più alte rispetto a quelle che ci sono adesso (inferiori ai 20 gradi). Stroll (1’35”586) e Magnussen (1’35”659) con una Haas che appare in discesa dopo un periodo di profonda crisi tecnica. Kvyat (1’35”661), Sainz (1’35”723), Raikkonen (1’35”854), Perez (1’35”971), Giovinazzi (1’36”037), Hulkenberg (1’36”124), Bottas (1’36”159), Norris (1’36”263), Kubica (1’37”948) e Latifi (1’41”112) completano la classifica. Il terzo pilota della Williams ha girato pochissimo, un peccato per il canadese che voleva sfruttare questo weekend per accumulare altri chilometri e acquisire sempre più esperienza in vista di una probabile promozione da titolare per l’anno prossimo.