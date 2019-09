“Voglio essere un bomber nelle prossime gare”

– “Mi manca di vincere con la Ferrari ed è quello che voglio raggiungere”. Sebastian Vettel sembra rinvigorito dopo il successo a Singapore e così rilancia le sue ambizioni iridate dopo una stagione con più ombre che luci.

Ma Vettel ha ritrovato il sorriso con il primo posto nella corsa in notturna di domenica scorsa. “Monza è stata difficile perché pensavo di poter fare molto bene e la macchina c’era – ha detto il tedesco della Ferrari a Sky – è stato bello per il team vincere in casa, ma io ero deluso per me perché non avevo fatto quello che dovevo. Non sento che qualcosa sia cambiato dopo Singapore, ma l’importante è che dopo Monza dove tutto era andato storto dove ho commesso un errore che non dovevo fare, abbiamo voltato pagina. Certo non nascondo che sia bella la sensazione di tornare in pista qui (a Sochi ndr) dopo la vittoria di Singapore. Spero di essere un bomber per le prossime sei gare”.

“Dobbiamo raggiungere la perfezione”

“Non è la prima stagione difficile – ha detto ancora Vettel -, avevamo speranze elevate all’inizio del mondiale ma ci siamo resi conto che le cose non erano come pensavamo La sfida è cercare di raggiungere la perfezione e vincere le gare, tutto è incentrato sulle prestazioni. Il sogno? Di essere campione con la Ferrari. Non cambierei mai la macchina rossa e il mito della Ferrari: spero che rimanga sempre”.

Leclerc: ”Mia reazione a Singapore esagerata”

“Penso di avere ancora tanto da imparare. Vedendo la gara di Singapore, e anche il dopo, ho capito che non dovevo reagire così in macchina, quello lo capisco. Imparerò da questo. La strategia era ovviamente quella giusta, la cosa più importante è fare primo e secondo col team”. Charles Leclerc rivede così il suo comportamento dopo la corsa di domenica scorsa, in cui ha visto sfumare il tris di vittorie. Ora, visto il divario quasi incolmabile (96 punti) da Hamilton, Leclerc punta al secondo posto nel Mondiale occupato da Bottas, distante 31 lunghezze: “Ci crederò fino alla fine, fin quando la matematica me ne darà la possibilità. Non è facile però sì, crederci ci credo” ha sottolineato il monegasco a Sky.