Leclerc davanti alle McLaren

È Charles Leclerc il più veloce nella prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia. Ma il vero protagonista è stato il meteo: il manto scivoloso del circuito di Monza dovuto alla pioggia caduta la scorsa notte e anche nel corso della mattinata ha provocato ben tre bandiere rosse, diversi testacoda e problemi in frenata per molti piloti.

I piloti hanno potuto girare con le gomme da asciutto solo negli ultimi 7′: le Ferrari hanno optato per le medie, le altre scuderie per le soft. Il pilota monegasco della Rossa ha fatto segnare il tempo di 1’27.905, precedendo la coppia McLaren, Sainz (+0.306′) e Norris (+0.545′), e Lewis Hamilton (+0.825′). Ottavo l’altro ferrarista, Sebastian Vettel (+2.602′).

Le bandiere rosse

Per ben tre volte la direzione è stata costretta a sventolare la bandiera rossa: la pioggia ha reso scivoloso l’asfalto e a farne le spese sono stati Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), che è andato a muro alla parabolica, Sergio Perez (Racing Point), che ha sbattuto all’uscita della variante Ascari, e Pierre Gasly (Toro Rosso), che è andato in testacoda al centro della prima variante. Il meteo sarà decisivo in vista delle prossime sessioni di libere e soprattutto della gara di domenica: in Brianza sono previsti temporali durante tutto il week-end, la Ferrari spera che il meteo dia una tregua almeno durante il Gran Premio.