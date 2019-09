Leclerc: “Ottimo rapporto con Vettel”

– Charles Leclerc ci ha preso gusto e vuole vincere ancora. Il primo successo in carriera in Formula 1 il monegasco lo ha ottenuto a Spa lo scorso weekend, con il cuore dilaniato per la morte dell’amico Hubert, e adesso il pilota punta dritto al bis a Monza, nel tempio della velocità e nella culla del tifo Ferrari. Da domani romberanno i motori con le prime due sessioni di prove libere. E Lando Norris indosserà casco e stivali speciali in onore del suo idolo, Valentino Rossi. E’ intanto ufficiale la decisione di Max Verstappen (Red Bull) di cambiare la power unit, ragione per cui partirà dal fondo della classifica. Un avversario pericoloso in meno per le Ferrari.

“Non ho fatto molto per celebrare la vittoria in Belgio ma – dice Leclerc – è una sensazione bellissima. Mi dà fiducia e ora posso concentrarmi sul futuro e puntare ad altre vittorie”. “A Spa – continua Leclerc – è stato un weekend molto difficile, sapevamo che anche con le prestazioni che avevamo sarebbe stato complicato perché le Mercedes erano molto forti sul passo gara. Ma abbiamo messo insieme tutto e c’è stato un grande lavoro di squadra, sia mio che soprattutto di Sebastian Vettel, che ha tenuto Hamilton dietro per un paio di giri e mi è stato di aiuto. Sono contento di aver centrato questa prima vittoria, è sempre difficile fare il primo passo ma quando ci riesci ti togli un bel peso e di questo sono fiero. Ma non c’è molto tempo per pensarci ancora, siamo qui e dobbiamo concentrarci sul lavoro da fare a Monza”. E tornando su Vettel, Leclerc assicura che “il rapporto è buono, abbiamo trovato il giusto compromesso fra competizione e collaborazione per migliorare la macchina e lavorare per il team. Ogni volta che siamo in pista io voglio battere lui e lui vuole battere me ma fuori condividiamo informazioni, parliamo, cerchiamo di fare del nostro meglio per aiutare il team a portare la macchina dove vorremmo che fosse”. “Un voto alla mia stagione fin qui? Le prime gare sono state da 6, poi penso di essere salito a sette e mezzo e ora voglio migliorare ulteriormente questo voto”.

Vettel: “Gara più importante, diremo la nostra”

“Il Gran Premio d’Italia per la Ferrari è la gara più importante della stagione per noi e qui ho tanti ricordi, a partire dalla mia prima vittoria in Formula Uno nel 2008 – sottolinea il quattro volte iridato Vettel – Qui con la Ferrari sono salito sul podio ma mai sul gradino più alto. E’ una gara importante per noi, sono certo che il pubblico ci darà una bella spinta ed è l’occasione giusta per dare qualcosa in più. Speriamo di fare qualcosa di ‘pesante’, abbiamo una bella opportunità e pensiamo di essere pronti ma non la vedo come un’occasione da o la va o la spacca, ci sono ancora tante gare davanti e poi ci sono tanti elementi che possono fare la differenza in un Gp. Dobbiamo essere cautamente ottimisti e realisti, cercando di partire davanti per avere le opportunità migliori”. Sulle chance di vincere, insomma, Vettel preferisce non sbilanciarsi. “Non posso fare previsioni ma, essendo una pista simile a livello di assetto delle macchine, speriamo di essere competitivi come a Spa. In qualifica sembriamo avere un certo vantaggio ma in gara i valori si riavvicinano molto con la Mercedes. La chiave sta nel capire come gestire le gomme, trovare l’assetto giusto per essere a nostro agio e tirare fuori il massimo dalla macchina. Mi aspetto una battaglia serrata ma penso che potremo dire la nostra”. “Il mio rapporto con Leclerc rispetto a Raikkonen? Ci sono più parole… – sorride il tedesco – Cerchiamo di collaborare per spingere il team, la macchina non è ancora al livello che vorremmo, non è una macchina in grado di vincere tutte le gare, ma penso che un giorno l’avremo e potremo lottare ovunque per vincere. Non abbiamo fatto la stagione che volevamo, abbiamo iniziato bene la seconda metà ma dobbiamo essere realisti: la Mercedes è sempre la favorita perché è nella posizione di vincere ogni gara, qualcosa che a noi manca e che dobbiamo raggiungere”.

La prima volta di Giovinazzi

“Per me è importante il Gran Premio di casa, è la prima volta per me qui in Formula 1. Bella la notizia che rimarrà in calendario per altri 5 anni”. Sono le parole di Antonio Giovinazzi, pilota dell’Alfa Romeo Racing, che proprio a Monza ha trionfato in Formula 2 nel 2016 con la scuderia vicentina Prema Powerteam: “Quella fu una delle gare migliori della mia carriera. Ero partito ultimo e sono riuscito a vincere davanti ad amici e familiari. Da ragazzino seguivo il Gran premio e tifavo Ferrari, adesso non vedo l’ora di scendere in pista, spero di ottenere un buon risultato. Ci saranno tante persone a sostenermi e non vedo l’ora di godermi questo weekend”. Il pilota pugliese ha iniziato la sua carriera con i kart nel 2006, adesso è in Formula 1: “Ho avuto fortuna ad arrivare sin qui. In Italia c’è poco sostegno per i piloti più giovani”.