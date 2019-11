La griglia di partenza

Max Verstappen conquista la pole position nel Gp del Brasile, penultimo appuntamento del mondiale di Formula 1 in programma oggi (ore 18:10) sul circuito di Interlagos. Il pilota della Red Bull, alla sua seconda pole in carriera, chiude col crono di 1’07″508 davanti alla Ferrari di Sebastian Vettel, +0″123. Seconda fila per la Mercedes con il campione del mondo Lewis Hamilton davanti a Valtteri Bottas, staccati rispettivamente di 0″191 e 0″220. Il quarto crono è della ‘rossa’ di Charles Leclerc ma il pilota monegasco sarà costretto a partire dalla 14esima posizione per la penalità subita a causa del cambio della power unit. Quinta la Red Bull di Alexander Albon, +0″427, sesta la Toro Rosso di Pierre Gasly, +1″329.

Prima fila:

Max Verstappen (Ola/Red Bull) 1’07″508 Sebastian Vettel (Ger/Ferrari) 1’07″631

Seconda fila

Lewis Hamilton (Gb/Mercedes) 1’07″699 Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 1’07″874

Terza fila

Alex Albon (Tha/Red Bull) 1’07″935 Pierre Gasly (Fra/Toro) 1’08″837

Quarta fila

Romain Grosjean (Fra/Haas) 1’08″854 Kimi Raikkonen (Fin/Alfa Romeo) 1’08″984

Quinta fila

Kevin Magnussen (Dan/Haas) 1’09″037 Lando Norris (Gb/McLaren) 1’08″868

Sesta fila

Daniel Ricciardo (Aus/Renault) 1’08″903 Antonio Giovinazzi (Ita/Alfa Romeo) 1’08″919

Settima fila

Nico Hulkenberg (Ger/Renault) 1’08″921 Charles Leclerc (Mon/Ferrari) 1’07″728

Ottava fila

Sergio Perez (Mes/Racing Point) 1’09″035 Daniil Kvyat (Rus/Toro Rosso) 1’09″320

Nona fila

Lance Stroll (Can/Racing Point) 1’09″536 George Russell (Gb/Williams) 1’10″126

Decima fila

Robert Kubica (Pol/Williams) 1’10″614 Carlos Sainz (Spa/McLaren) st.