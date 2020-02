Una questione di ore, poi arriverà l’annuncio ufficiale della Fia sulla cancellazione del Gran Premio di Cina, tappa del Mondiale di Formula 1 in programma a Shanghai il 19 aprile. L’epidemia di Coronavirus è ovviamente la causa ed è per questo che le autorità sportive locali hanno raccomandato la sospensione di tutti gli eventi previsti in città, compreso il Gp. La Fia ha studiato diverse soluzioni per posticipare la data della gara cinese, ma il Mondiale di quest’anno ha già un calendario molto fitto con 22 gare in programma e il Gran Premio di Shanghai non sarebbe di facile collocazione. Se dovesse saltare ci sarà una pausa di 4 settimane tra il GP del Vietnam (5 aprile) e quello d’Olanda (3 maggio).