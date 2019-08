Doppietta Ferrari nelle qualifiche del Gp del Belgio, tredicesima prova del mondiale di formula uno in programma domani sul circuito di Spa-Francorchamps. Charles Leclerc partirà in pole position e al suo fianco avrà il compagno di squadra Sebastian Vettel. Il monegasco, alla terza pole in carriera (tutte conquistate in questa prima stagione con la Ferrari), ha girato in 1’42″519 precedendo Vettel di 748 millesimi. In seconda fila le due Mercedes con Lewis Hamilton (1’43″282) davanti a Valtteri Bottas (1’43″415). Quinto crono per la Red Bull di Verstappen (1’43”690) che ha preceduto le Renault di Ricciardo e Hulkenberg. A chiudere la top ten Raikkonen (Alfa Romeo), Perez (Racing Point) e Magnussen (Haas).