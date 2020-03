Il Gran Premio di Formula 1 del Bahrein, in programma il 22 marzo, si svolgerà senza spettatori. Lo hanno annunciato gli organizzatori. “L’evento sarà riservato ai soli partecipanti” senza spettatori a causa dell’epidemia di coronavirus. Il Bahrain International Circuit (BIC) ha dichiarato in una nota pubblicata su Facebook che “data la continua diffusione di Covid-19 a livello globale, un grande evento sportivo, che è aperto al pubblico e consente a migliaia di viaggiatori internazionali e fan locali di interagire a distanza ravvicinata non sarebbe la cosa giusta da fare al momento”.

