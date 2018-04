“A Baku non ci sono favoriti, vincerà chi azzecca tutto”. Sebastian Vettel non si sente il favorito in vista del Gran Premio di Azerbaijan, quarto appuntamento del Mondiale. C’è da archiviare la gara sfortunata in Cina, con il contatto con Verstappen ed il conseguente ottavo posto: “A mio parere vedremo tre vetture allo stesso livello e, come sempre, la differenza la faranno solamente i dettagli. Noi partiamo da una ottima base, la macchina è forte e finora lo ha dimostrato”.

RICCIARDO FUTURO FERRARISTA? – Intanto si pensa già al futuro. Secondo voci di corridoio Daniel Ricciardo guiderà la Ferrari dalla prossima stagione. L’attuale pilota della Red Bull prenderebbe il posto di Kimi Raikkonen, in scadenza di contratto. Vettel, già in passato compagno di box dell’australiano, taglia corto: “Non so come mi vedrei di nuovo come suo compagno di squadra. Io non posso aiutarlo, dato che starà a lui, nel caso, firmare. Di Daniel ho buoni ricordi, abbiamo corso assieme in Red Bull, in un anno complicato per me. Per il resto che devo dire? Corre bene, ha vinto in Cina”.

Parole che passa al diretto interessato, che ha negato di aver firmato un pre-contratto con la Rossa: “La mia esigenza è provare a vincere un campionato del mondo. Non ho parlato con Mercedes e Ferrari, in estate sarà il periodo migliore per valutare. Non credo di restare senza un sedile. Se ci sarà solo la Red Bull resterò qui, ma al momento non ho l’esigenza di firmare un contratto. Ho una rete di persone dietro di me e quando cominceranno le vere trattative, loro saranno con me. Investirò tutto il mio tempo per andare dove voglio davvero. Sicuramente non andrei dove non potrei avere l’opportunità di vincere”.

RAIKKONEN OTTIMISTA – Il podio in Cina ha ridato le giuste motivazioni a Kimi Raikkonen dopo l’avvio di stagione complicato: “A livello di velocità andiamo bene e dobbiamo ottenere il massimo evitando i problemi. C’è stato un ritiro ma tutti sanno il motivo – ha aggiunto il finlandese -. Non è stata sfortuna ma un errore e senza la situazione sarebbe migliore. I punti sono questi ora”. Cerca il primo successo stagionale Lewis Hamilton: “”Qui a Baku spero di avere una vettura che mi consenta di combattere con Vettel. Gli altri sono davvero cresciuti – ha detto l’inglese, ricomprendendo nel discorso anche la Red Bull – Noi abbiamo fatto un passo in avanti ma loro hanno fatto un grande salto. D’altronde è sempre più facile seguire che fare sempre i pionieri”.