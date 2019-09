MILANO – Manca solo il presidente John Elkann, per il resto la Ferrari c’è tutta. Diecimila tifosi in piazza Duomo a Milano (quanti ne può, ufficialmente, contenere), una marea rossa che applaude il passato, il presente e il futuro della squadra più gloriosa del motorsport. La festa per il 90 anni del Cavallino, organizzata dall’Aci, l’Automobile club d’Italia, alla vigilia del coetaneo gp di Monza che firma sul palco il rinnovo del contratto fino al 2024, celebra la storia e qualcosa di più: la riconciliazione anche con le ferite del passato. Forse per questo l’ex presidente Luca Cordero di Montezemolo, il più vincente con 19 titoli mondiali (11 costruttori e 8 piloti) è tra i più applauditi tra i cori “un presidente, c’è solo un presidente”. Lui: “Sorpreso? Più che altro commosso, vuole dire che tanti bei momenti rimangono dentro. Il fatto che mi abbiano invitato? Mi ha fatto molto piacere, significa che non si è gelosi del passato. I 19 titoli non sono solo un bel ricordo per me, ma anche per i tifosi. A me la Ferrari manca moltissimo, bisogna però vivere non solo di memorie, ma di futuro. Leclerc? Mi ricorda il giovane Lauda, che imparava in fretta dagli errori. Mondiale chiuso? In questo sport non si può mai dire”. Si può dire che la Ferrari è una famiglia immensa. Foto, autografi e selfie. Manager e operai, la storica segretaria di Enzo Ferrari, Brenda Vernon: “I ferraristi sono tutti matti”. Gli altri ex: Stefano Domenicali, Maurizio Arrivabene, Jean Todt. Piloti del passato tra cui Kimi Raikkonen (“Mi sento parte di questa storia, grazie a tutti i tifosi, sono speciali”), Mario Andretti (“Siete i migliori al mondo”), Alain Prost (“È una squadra con fuoco nello stomaco”), Jean Alesi (“Grazie, siete eccezionali”). I ragazzi della Ferrari Driver Academy: Fittipaldi, Armstrong, Shwartzman, Giuliano Alesi e Mick Schumacher che fa un omaggio a Hubert, il 22enne francese morto in Belgio. I titolari 2019, Sebastian Vettel che saluta un ragazzo con un tatuaggio del Cavallino sul cuore e il nome del tedesco: “La Ferrari siete voi. A Monza proveremo la doppietta. Impossibile per un tedesco promettere qualcosa, solo Michael forse. Ma mi sento in famiglia”. Charles Leclerc, a 21 anni il più giovane vincitore del Cavallino domenica scorsa a Spa: “Era il mio sogno da bimbo, la rossa è sempre stata una macchina speciale per me”. Sul palco l’ad di Maranello Louis Camilleri e Piero Ferrari, sotto Lapo Elkann. Il team principal Mattia Binotto: “Stiamo investendo sul futuro, il supporto dell’azienda è totale. La macchina è andata bene in Belgio, perché non qui? Questo è essere Ferrari, in una stagione così difficile, vedere così tanta gente”.

