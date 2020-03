MELBOURNE (Australia) – L’inizio del campionato è sempre più vicino e di conseguenza sale l’attesa dei tifosi ma anche degli stessi protagonisti in vista del primo appuntamento del Mondiale di Formula 1, domenica prossima in Australia. A poche ore dall’ingresso in pista a Melbourne è Charles Leclerc a fare il punto della situazione in casa Ferrari, dove si punta a riscattare un 2019 con più ombre che luci per il team di Maranello.

Leclerc: “Difficile dire adesso dove siamo”

“E’ difficile in questo periodo dire come si comporterà la nuova monoposto. Tutti lo vorrebbero sapere e anche io lo vorrei, ma – e non è una frase per i giornalisti – è anche per noi un punto interrogativo. E’ difficile sapere dove siamo – afferma il pilota della Rossa in una intervista a Sky Sport parlando della nuova Ferrari SF1000 alla vigilia del primo Gran Premio della stagione 2020 – . L’anno scorso c’erano molte aspettative dopo le prove, eravamo fiduciosi di essere davanti ma alla prima gara abbiamo capito che non era così. Quest’anno sembra più difficile, almeno sulla carta, ma non ne abbiano ancora la prova, non abbiamo ancora fatto la prima gara. E’ davvero difficile dire che a che punto è la Ferrari. Quel che posso dire è che quest’anno abbiamo cambiato approccio: siamo concentrati su di noi. E posso assicurare che dal primo giorno ad adesso abbiamo migliorato tanto e abbiamo scoperto di avere più flessibilità nel raggiungere il bilanciamento che piace a noi piloti. Sicuramente questo è una forza, l’anno scorso il range era molto ristretto”.

“Bello battagliare con Verstappen ruota a ruota”

Sarà ancora una volta Lewis Hamilton il pilota da battere dall’alto dei suoi sei titoli mondiali anche in questa stagione, ma dovrà vedersela oltre che con lo storico rivale Sebastian Vettel anche con i due nuovi leoni della Formula 1, Max Verstappen e lo stesso Charles Leclerc. Ed il giovane monegasco non ha dubbi: battagliare ruota a ruota con l’olandese della Red Bull è una delle cose che gli dà maggior gusto. “Correre contro di lui, ruota a ruota, sempre un po’ al limite mi piace molto. Anche a me piace essere così e quando lo faccio con lui è sempre al limite, c’è il rischio di perdere la gara – conclude il ferrarista – ma è certamente qualcosa di bello gareggiare così”.







