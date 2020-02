Vettel: “Sappiamo cosa vogliamo”

– Lavori in corso tra la Ferrari e Sebastian Vettel. Il rinnovo tra il pilota tedesco,in scadenza di contratto quest’anno, e la Scuderia potrebbe arrivare prima del previsto. “Seb è la nostra prima opzione, come ho già detto, e insieme a Charles Leclerc credo sia la migliore coppia di piloti” dice il team principal Mattia Binotto nella conferenza stampa ufficiale a metà giornata della seconda settimana di test a Barcellona. “Penso che la relazione tra noi sia molto buona e si sia anche approfondita dall’altro anno da quando ricopro questo ruolo. Mi aspetto una discussione tranquilla, non un appuntamento formale nelle nostre agende, magari a cena di fronte a un buon bicchiere di vino rosso”. A quando il brindisi? “Abbiamo iniziato a discutere con Seb, sono colloqui preliminari, presto arriveremo al punto in cui valuteremo cosa è meglio per entrambi. Arriverà un momento in cui inizieremo a discutere sui punti cruciali, quali sono i suoi obiettivi e quali sono i nostri obiettivi, e la rispettiva visione del futuro. Credo e spero che molto in tempi brevi si possa arrivare ad un accordo”.

Il cui risultato non è scontato: Vettel, 32 anni, 4 volte campione del mondo con Red Bull, è arrivato a Maranello nel 2015. Guadagna circa 40 milioni di euro a stagione. Il suo giovane compagno, il monegasco Leclerc, 22 anni, è alla sua seconda stagione col Cavallino ed è stato rinnovato in fretta alla fine del mondiale scorso e a lungo termine (2024) con un ingaggio sui 12 milioni. “Se sento pressione? Non più di quanta ne sentissi tre anni fa, prima dell’ultimo rinnovo” risponde Seb all’ennesima domanda sul tema per poi chiedere la cortesia di non fargliene più. “Adesso siamo molto impegnati su altre cose, su questo mondiale e su come migliorare questa macchina, è giusto che le energie vengano indirizzate là. Penso che sia io che la Ferrari sappiamo cosa vogliamo. Io sono in giro ormai da un po’, ma amo ancora quello che faccio, mi piace guidare e mi sono davvero emozionato quando sono salito per la prima volta in macchina la scorsa settimana. Sono arrivato nel 2015 in Ferrari per vincere il titolo, ancora non ci sono riuscito, ma la fame rimane la stessa. Negli ultimi anni ci sono state stagioni buone, ma alla fine non siamo riusciti a mettere insieme tutte le qualità e le potenzialità che abbiamo. Ma siamo qui per combattere”.

“Macchina migliore in curva”

In questa seconda settimana di test, la Ferrari è in pista a Montemelò con una nuova ala posteriore a caccia di performance a differenza di quanto fatto la settimana scorsa. Anche se il giorno 1 è stato dedicato ai set up della SF1000, così dice la Scuderia. Vettel, preso il volante nella sessione mattutina per poi passarlo al compagno Leclerc (13°), chiude col 10° crono e un testacoda da bandiera rossa anche se senza conseguenze per lui e la vettura: “Rispetto all’anno scorso sento di avere una macchina migliore in curva, specialmente in quelle veloci, come la 3 o la 9, e nelle altre abbiamo più grip. Andiamo più veloci dello scorso anno, e non solo il mio collo può testimoniarlo. Nei test non ha senso cercare la velocità sul rettilineo. Abbiamo mostrato che possiamo mettere in pista macchine eccellenti, come accaduto nel 2017. Siamo in grado di fare un grande lavoro, anche se non abbiamo mai avuto il miglior pacchetto. La competizione è molto alta. Non sappiamo dove siamo, abbiamo molto lavoro da fare ma la stagione è molto lunga, e non è ancora iniziata”.

Binotto: “Avevamo pensato anche noi al DAS”

Sebbene la settimana scorsa, con l’esordio del Das sulla Mercedes, la battaglia del Mondiale 2020 sia molto avanti: il Dual Axis Steering, lo sterzo a doppio asse che interviene sulla convergenza delle ruote anteriori della Stella d’Argento, ha creato molto scompiglio in F1. Ma Binotto rivela: “Avevamo pensato anche noi a un sistema simile in passato, ma abbiamo avuto dubbi sulla sua regolarità. la questione della legalità andava affrontata e chiarita con la FIA. Credo che sia difficile per noi giudicare, non conosciamo ovviamente a fondo il Das, ma sono sicuro che la federazione sappia giudicare”. Come ad alludere che potrebbe tornare d’attualità a Melbourne nella prima gara (15 marzo) con un’eventuale protesta formale? “Pensiamo che per il concetto della nostra vettura non sia un’idea che valga la pena di essere approfondita”.

E invece, dov’è veramente la Ferrari? Ha nel motore almeno 1 secondo come ha affermato Toto Wolff della Mercedes? “Non è un’annotazione corretta. La Mercedes è molto forte e apparentemente affidabile. Non ho dubbi che abbiano la miglior vettura al momento. La SF1000 è più veloce della monoposto dello scorso anno, più performante nelle curve ma più lenta in rettifilo. Servirà trovare velocità di punta”. L’Alfa Romeo col motore del Cavallino guidata da Robert Kubica chiude al comando la giornata. La velocità rossa c’è, eccome.