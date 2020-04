E’ il quarto figlio, a 65 anni dal primo

– Bernie Ecclestone, ex boss della Formula 1, sta per diventare di nuovo papà alla veneranda età di 89 anni. La notizia, da Guinness dei primati visto che diventerebbe, secondo il sito oldest.org, il quinto padre più maturo di sempre, la riporta il “Daily Mail”. Ecclestone, padre già di tre figlie, Deborah (65 anni), Tamara (35) e Petra (31), avrà il quarto figlio, per la prima volta un maschio, dalla 43enne moglie brasiliana Fabiana Flosi, sposata nel 2012. “Non c’è niente di straordinario”, tiene a precisare. “Il fatto è che non lavoro da un po’, quindi ho avuto molto tempo per fare pratica… Per me, non c’è alcuna differenza tra diventare padre a 29 anni o a 89”.

Ecclestone è felice della notizia soprattutto per la moglie: “Sì perché lo desiderava già da qualche tempo. Così almeno avrà qualcuno con sé una volta che me ne sarò andato…”, sottolinea sorridendo. Ecclestone ha avuto la prima figlia, Deborah, nel frattempo divenuta nonna, dalla prima moglie, Ivy Bamford , sposata nel 1952. Le altre due figlie, invece, sono nate dal matrimonio celebrato nel 1984 con Slavica Radic. Ecclestone è stato il n. 1 della F1 dagli anni ’80 fino al 2016 quando ha ceduto le proprie quote per 8 miliardi di dollari al gruppo americano Liberty Media, che gli ha dato il titolo onorifico del presidente emerito della Formula 1.