F1

Pringle: “Piena fiducia nelle nostre capacità organizzative”

– La F1 non perde tempo e continua a lavorare per la ripartenza. In attesa di capire come evolverà la pandemia di coronavirus nei vari Paesi, Silverstone si candida ad ospitare due gare consecutive nella stagione 2020, se sarà necessario per recuperare date cancellate a causa del Covid-19. La proposta, avanzata dagli organizzatori del Gp di Gran Bretagna, è al momento sul tavolo diGroup, consociata di Liberty Media.

Stuart Pringle, amministratore delegato del circuito britannico, ha dichiarato che la pianificazione e i preparativi preliminari sono iniziati per fare di Silverstone la prima pista in grado di ospitare in successione due gare del campionato del mondo. “Abbiamo discusso tutti i possibili scenari, tra cui lo svolgimento di due gare in un fine settimana o di due gare in due fine settimana consecutivi – ha spiegato al ‘Guardian’ – Ho piena fiducia nella nostra capacità di organizzare questi eventi. Abbiamo molta esperienza, possiamo farcela senza dubbio”.

Sarebbe la prima volta nella storia della F1

Se l’operazione andasse in porto si tratterebbe di una prima volta, dato che nella storia del circus mai nessuna pista ha ospitato due Gran Premi consecutivi del Mondiale. Al momento la prima gara in calendario è il Gp di Francia, previsto per il 28 giugno a Le Castellet, ma a forte rischio di rinvio o cancellazione se il virus non dovesse attenuarsi. Il Gp di Gran Bretagna invece è in programma il 19 luglio, quasi certamente a porte chiuse.