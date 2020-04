Diventano dieci, tra rinvii e cancellazioni, le tappe del mondiale di formula uno stoppate dal coronavirus. Gli ultimi ad alzare bandiera bianca davanti al virus sono stati gli organizzatori del Gp di Francia previsto per il 28 giugno sul circuoto “Paul Ricard” di Le Castellet.

“Guardiamo ad estate 2021”

Il governo di Parigi ha esteso fino a metà luglio il divieto di organizzare grandi eventi, da qui la decisione di cancellare il Gp. “Stiamo già guardando all’estate 2021”, commenta il direttore della prova, Eric Boullier, lasciando intendere che non ci sono dunque margini per pensare a un recupero più in là nella stagione. “Anche se è spiacevole per tutti i tifosi e per la comunità della Formula Uno il fatto che non potrà disputarsi il Gran Premio di Francia, sosteniamo pienamente la decisione presa dalle autorità locali e non vediamo l’ora di tornare presto al ‘Paul Ricard'”, le parole di Chase Carey, presidente e Ceo della F1.

Si parte in Austria?

Chase Carey, numero uno di Liberty Media, ha spiegato in un comunicato come la F1 stia cercando di tracciare una bozza di calendario per il travagliato Mondiale 2020. L’obiettivo è quello di iniziare a correre il 5 luglio in Austria sul Red Bull Ring forse con due gare. Di certo le prime prove si svolgeranno a porte chiuse, senza tifosi. Queste le parole di Carey: “Anche se questa mattina è stata ufficializzata la cancellazione del Gran Premio di Francia, l’ottimismo verso l’inizio del campionato 2020 in estate è in crescita. Il nostro obiettivo è iniziare la stagione con un programma europeo a partire dal 3-5 luglio in Austria fino ad inizio settembre sfruttando anche il mese di agosto. Poi da metà settembre, ottobre e novembre inizieremo a muoverci in Eurasia, Asia ed infine nelle Americhe per completare la stagione a dicembre con l’appuntamento del Bahrain prima del tradizionale gran finale di Abu Dhabi per un totale di 15-18 gare disputate. Il calendario verrà pubblicato il prima possibile”.

Niente pubblico

“Inizialmente – continua Carey – le gare saranno a porte chiuse, la speranza è di riuscire poi a coinvolgere il pubblico in un secondo momento. La salute e la sicurezza di tutti sarà sempre prioritaria. Ringraziamo i team e la FIA con cui siamo in continuo contatto, le scuderie sono state eccezionali nel mettersi a disposizione per la realizzazione di ventilatori contro il Covid 19. Oltre a pensare a come sviluppare la stagione 2020 abbiamo ragionato con i team e con la FIA anche per rafforzare il futuro a lungo termine della categoria attraverso una serie di nuovi regolamenti tecnici, sportivi e finanziari per rendere la F1 più sostenibile e per cercare di dare più possibilità di essere competitivi. Ovviamente tutti i nostri piani potranno essere soggetti a novità dell’ultima ora, noi daremo il massimo per offrire di nuovo le emozioni e lo spettacolo della F1 a tutti i fan. I miei migliori auguri”.







