Dg Spa: “Studieremo tutti i possibili scenari”

– Nel clima di incertezza che circonda la stagione 2020 di Formula 1, spunta un’altra corsa a rischio per via della pandemia di Covid 19: si tratta del Gran Premio del Belgio, in programma il 30 agosto prossimo sul circuito di Spa-Francorchamps. Il governo locale ha infatti annunciato che gli eventi di massa saranno banditi fino al 31 dello stesso mese. Una notizia che lascia poco scampo alla gara: anche se fosse disputata a porte chiuse, si creerebbero comunque assembramenti all’interno del paddock, dove lavorano migliaia di persone.

In attesa di sapere quanto il governo belga sia flessibile sulla questione, i responsabili dell’autodromo di Spa-Francorchamps (rinviata a data da destinarsi la 24 ore di Spa, che si sarebbe dovuta svolgere dal 23 al 26 luglio) hanno annunciato lo stop alla vendita dei biglietti e fatto sapere a chi avesse già acquistato dei titoli di ingresso che valgono i termini e le condizioni di vendita. “Saranno studiati tutti gli scenari: rinvio, a porte chiuse o cancellazione – ha dichiarato Vanessa Maes, dg di Spa Grand Prix – Nessuno oggi può dire quale sarà la situazione tra quattro mesi e mezzo. Vi terremo informati sugli sviluppi della vicenda appena possibile. Nell’interesse di tutti, la massima priorità rimane la salute dei belgi e degli spettatori che vengono a Spa-Francorchamps e il rispetto da parte di tutti delle misure imposte”. Ma secondo ‘Le Dernier Heure’, se si corresse senza pubblico verrebbe a mancare il sostegno economico della Regione vallone.

GP Francia in dubbio dopo annuncio Macron

I dirigenti di FIA e F1 sperano ancora in un calendario da 18-19 gare, con inizio a luglio: si tratterebbe di una stagione molto condensata, con diversi nodi logistici da affrontare. Un problema analogo sussiste anche in Francia: il presidente transalpino Emmanuel Macron ha annunciato nei giorni scorsi che gli eventi di massa saranno vietati almeno fino a metà luglio. Il GP al Paul Ricard, il primo ancora in programma, è previsto per il 28 giugno.

GP d’Austria a porte chiuse? Horner: “E’ fattibile”

Un Gp che si potrebbe, invece, disputare, magari a porte chiuse, è quello d’Austria che dovrebbe aprire il Mondiale il 5 luglio. “E’ assolutamente fattibile”, sottolinea Christian Horner, team principal della Red Bull, dopo l’apertura del governo austriaco a una gara senza pubblico. “Il calcio e altri sport stanno considerando lo stesso percorso – ha sottolineato agli inglesi di Sky Sports – Gli organizzatori e la Red Bull stanno facendo delle valutazioni, al momento è ancora tutto in discussione”. Horner è ottimista anche per il prosieguo della stagione. “C’e’ ancora la convinzione di poter effettuare 18 gare fra i primi di luglio e la fine dell’anno. Sarebbe dura ma anche una grande sfida”.

Mosley: “Cancellare la stagione 2020”

Cancellare la stagione 2020 di Formula 1 e ripartire direttamente dal 2021 è, invece, la proposta arrivata dall’ex presidente della FIA Max Mosley, che ha parlato all’agenzia di stampa DPA dell’emergenza coronavirus e del difficile momento del circus iridato a quattro ruote. “L’attesa rischia di peggiorare le cose senza alcuna certezza di trarne poi un vantaggio – ha spiegato l’ex numero uno della Federazione Internazionale – non vi è alcuna garanzia che le corse possano ricominciare a luglio, anzi sembra sempre più improbabile. Così i team e i promotori delle gare avrebbero una certezza, in modo da poter pianificare e agire”. “Si potrebbe sfruttare un anno di pausa – sostiene Mosley – per allestire una base finanziaria molto più solida per il futuro. Fino a quando non sapremo cosa accadrà a livello globale con la pandemia, non è possibile fare piani razionali per la Formula 1”.