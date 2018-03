F1, come seguirla in tv e streaming

(Afp)

In tv, sullo smartphone o sul pc. Sarà un mondiale di F1 totalmente digitale quello che partirà domenica mattina, alle 7:10 ora italiana, all’Albert Park di Melbourne.

Saranno 17 su 21 i Gp trasmessi in diretta esclusiva su Sky Sport F1, tra cui i primi 13 della stagione, con la novità delle 15:10 come orario d’inizio delle gare in Europa. La replica, invece, sarà visibile in chiaro alle ore 19 su TV8.

Sullo stesso canale si potranno seguire in diretta anche quattro GP: Italia (2 settembre), Stati Uniti (21 ottobre), Messico (28 ottobre) e Brasile (11 novembre). Soltanto il Gran Premio di Monza, invece, in programma alle 15:10 il prossimo 2 settembre, verrà trasmesso in diretta anche sulla Rai. Le programmazioni del mondiale saranno disponibili anche in streaming rispettivamente su Sky Go per gli abbonati e sul sito internet di TV8.