“Atmosfera speciale”

I giochi sono fatti con Hamilton e la Mercedes già campioni, ma la Ferrari ci tiene a chiudere positivamente una stagione nata malissimo e finita in crescendo anche se l’ultimo GP ad Austin è stato un disastro. Vettel ha buone sensazioni sul penultimo appuntamento in Brasile: “Quando si gareggia a San Paolo è sempre un’incognita, può sempre succedere di tutto. Non so per quale motivo ma c’è qualcosa di particolare su questa pista e in questi luoghi. Ad ogni occasione qualcosa di pazzo succede e se non accade allora puoi star certo che succederà l’anno successivo. Si tratta di un’altra pista che nel recente passato è stata amica della nostra squadra: ricordo, per esempio, che lo scorso anno qui Kimi era salito sul podio, mentre due anni fa fui io a conquistare la corsa”.

Vettel elogia poi il pubblico brasiliano, a sua detta un co-pilota: “Di sicuro, a livello di atmosfera, è una corsa speciale: i brasiliani sono probabilmente il pubblico più rumoroso tra quelli delle gare che abbiamo in calendario. Gridano talmente forte dagli spalti che anche noi in macchina riusciamo a sentirli. I tifosi brasiliani sembra veramente che salgano in macchina con te”.

Leclerc: “Mi ispiro a Senna”

Brasile non può che essere sinonimo di Ayrton Senna. E così Charles Leclerc svela che il pilota brasiliano è da sempre il suo punto di riferimento: “Il Brasile non è solo una nazione nella quale c’è una enorme passione per il nostro sport: è anche la patria di Ayrton Senna, ovvero il pilota al quale probabilmente mi sono ispirato di più – spiega il monegasco della Ferrari -. Era un gran talento e una persona speciale e questo Gran Premio ci porta sempre alla mente la sua leggenda”. Un commento poi sul circuito: “E’ estremamente divertente: si tratta di un giro corto nel quale comunque trovano posto curve molto diverse fra loro oltre che rettilinei di discreta lunghezza. Il layout della pista è cambiato parecchio nel corso dei decenni fino a diventare quello attuale. Quando giocavo con i videogame da bambino sceglievo sempre questa pista, per cui posso dirmi un grande appassionato”.

Binotto: “Nuova power unit per Charles”

“Arriviamo al penultimo Gran Premio della stagione dopo la frustrante gara di Austin nella quale non siamo stati in grado di portare a casa il risultato che sentivamo di poter raccogliere. Al sabato con Vettel abbiamo mancato la settima pole position consecutiva per appena un centesimo, ma se non altro avevamo avuto la conferma che a livello di performance eravamo competitivi come sempre”. Cosi’ il team principal della Ferrari, Matteo Binotto, alla vigilia del week-end del Gran Premio del Brasile. “La domenica il passo gara di Leclerc nel primo stint eè stato mediocre, anche se la prestazione della sua vettura è tornata normale dopo la prima sosta ai box. Con lui cercheremo di gettarci tutto alle spalle e di ripartire dal Brasile – prosegue Binotto – Charles potrà disporre di una Power Unit nuova dal momento che la sua si è danneggiata nel sabato di Austin e questo lo ha costretto a montare una unità usata e meno potente per il resto del weekend”.