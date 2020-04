“Per allestire un mondiale bastano 8 gare”

– “Il nuovo mondiale potrebbe partire a luglio”. In tempi di grande incertezza per l’emergenza sanitaria collegata alla pandemia di Covid-19, prova Mattia Binotto, team principal della Ferrari, a porre un obiettivo al circus della F1. “Nessuno sa veramente quando si ripartirà”, premette. “Lunedì abbiamo incontrato Liberty e Fia, con cui si è discusso sul tema. La Formula 1 sta cercando di organizzare il miglior campionato possibile, magari a partire dall’inizio di luglio, se questo sarà possibile. Al momento non ci sono conferme ma credo che entro la fine di maggio avremo un quadro più chiaro”.

Binotto ricorda anche che, secondo regolamento, “per avere un campionato mondiale sono necessarie almeno 8 gare, ma tutti stanno cercando di organizzarne di più. L’importante è essere flessibili e da parte nostra faremo tutto ciò che è necessario, fine settimana brevi o doppio Gp”. Il boss della ‘Rossa’ non esclude l’opzione di un budget cap differenziato a seconda del ‘peso specifico’ delle squadre: “La riduzione dei costi è il primo obiettivo per far sopravvivere ogni singolo team. Ci sono scuderie che sono costruttori, come la Ferrari e altri top team che progettano, sviluppano, omologano e producono ogni singolo componente. Altre invece sono clienti, per cui – conclude Binotto – quando discutiamo di un limite al budget, forse la risposta non è un unico uguale per ogni squadra”.