BARCELLONA – Altro che giochi mentali e a nascondino, lo dice con una serietà e una perentorietà, Mattia Binotto, che costringe a credergli: “Alla Ferrari do un 6, anzi meno”. Alla fine delle due settimane di test invernali a Barcellona, il team principal di Maranello non solo fa un bilancio pessimista della SF1000 per il Mondiale 2020 che inizierà, Coronavirus permettendo, il 15 marzo a Melbourne, ma apre a una prospettiva allarmante: “Se nelle prime gare dovessimo vedere che il divario con gli avversari è troppo forte, metteremo in conto di concentrarci sulla macchina e il campionato 2021”.

“Non siamo abbastanza veloci, non ci nascondiamo”

Addirittura? Gli avversari, ma non solo, pensavano che le perfomance della rossa, cui la Scuderia aveva proclamato di voler andare a caccia nella seconda tre giorni a Montemelò, non rispondessero a realtà. Sebastian Vettel aveva chiuso ieri la giornata in testa, ma di certo con un crono non incoraggiante. “Non mi importa cosa dicono o cosa pensano gli avversari. Io conosco la situazione. Credo che basti questo. Confermo che non siamo ottimisti come lo siamo stati, sbagliando, l’anno scorso ai test. Non siamo abbastanza veloci. E quando dico che non siamo veloci, lo dico in confronto agli altri. Il drag sta penalizzando la velocità di punta. Non stiamo spingendo il motore al massimo perché non volevamo compromettere la nostra affidabilità. E’ difficile dire se siamo lenti per via della potenza del motore o per via del drag. In qualifica non siamo abbastanza veloci e così anche in gara, ma un po’ meno per vari motivi che dovremo capire. Quello che è sicuro è che non ci stiamo nascondendo. Questa è la vera performance della macchina”.

In pista Leclerc, quarto crono

C’è Charles Leclerc in pista mentre Binotto parla. Il monegasco viaggia con un ritmo migliore di quello del suo compagno di squadra per poi chiudere col 4° crono, (1’16”360) a + 0”164 dal capoclasse Valtteri Bottas su Mercedes (1’16”196) davanti alla Red Bull di Max Verstappen (1’16”269) e la Renault di Daniel Ricciardo (1’16”360). Lewis Hamilton finisce 5° (1’16”410). L’ingegnere emiliano spiega la differenza di risultati tra i suoi due piloti: “Ieri la pista era più lenta di oggi e con condizioni meteo difficili a causa del vento. Sebastian non era particolarmente contento del bilanciamento, ma oggi credo che le cose vadano meglio. Al mattino abbiamo fatto simulazione qualifica e al pomeriggio simulazione gara. Griglia, giro di formazione e partenza. Per noi è importante capire sempre meglio la macchina e che i piloti trovino il proprio comfort. Se devo dare un voto alle due settimane di test, do un 8: abbiamo capito molte cose e portiamo a casa ulteriori dati che ci permetteranno di prepararci al meglio all’inizio della stagione. Siamo pronti ad affrontare le gare, ma non per vincerle, non siamo veloci abbastanza. Ognuno ha i propri problemi, chi affidabilità, chi velocità, chi di prestazione. Se oggi la nostra macchina ci sembra affidabile, non siamo soddisfatti della prestazione. Il drag ci penalizza in velocità massima. Ma la stagione è lunga”.

Pace fatta con la Federazione

E parte con la comunicazione della Fia, la federazione internazionale, di aver concluso le indagini sul motore della vettura dello scorso anno, finita sotto inchiesta dopo i brusìì di qualche avversario sul suo presunto funzionamento irregolare: “Dopo approfondite indagini tecniche, è stata conclusa l’analisi sul funzionamento della power unit di Formula 1 della Scuderia Ferrari e si è trovato un accordo con il team. Le specifiche dell’accordo rimarranno segrete tra le parti. La FIA e la Scuderia Ferrari hanno concordato una serie di impegni tecnici che miglioreranno il monitoraggio di tutte le power unit nei prossimi campionati, oltre a supportare la Federazione in altri aspetti normativi in Formula 1 e nelle sue attività di ricerca sulla riduzione delle emissioni di carbonio e l’introduzione di combustibili sostenibili”. Pace fatta tra Scuderia e federazione, ma soprattutto questa “sentenza” mette a tacere gli avversari.

“Non siamo dove vorremo essere”

In pista, sarà diverso. Di fronte c’è una stagione così lunga che potrebbe durare due anni. Ancora Binotto: “Non sto togliendo pressione, anzi. Siamo la Ferrari e quando non vai come vorresti la pressione aumenta. Ma la pressione è una motivazione, non un dramma. Quanto siamo bravi lo scopriremo nelle prime due-tre gare. Tutta la macchina va migliorata, set up, power unit, aerodinamica. Non siamo dove vorremo essere, gli altri sono più veloci in rettilineo. Ripeto, non stiamo facendo dei giochi”. Tanto che la Ferrari già mette in conto di rimandare i sogni, senza creare illusioni. “Melbourne è una pista particolare. Serviranno 2 o 3 gare per avere un’immagine più completa della situazione. Siamo concentrati su questa stagione e dobbiamo bilanciare lo sviluppo di questa macchina con quella del 2021. Se dovessimo vedere che siamo troppo indietro rispetto agli altri, così tanto da non poter recuperare, mettiamo in conto di puntare subito al 2021”. E adiós 2020 che deve ancora iniziare.







Fonte