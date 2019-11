Giovinazzi

Giovinazzi.

Giovinazzi: “Voglio essere competitivo fin dall’inizio”

Sauber-Alfa Romeo e Antonioinsieme nel Mondiale di Formula 1 anche per il 2020. Ad annunciare la conferma come pilota ufficiale per la prossima stagione del 25enne pugliese, che ha riportato il Tricolore nel circus iridato delle quattro ruote otto anni dopo l’ultima apparizione stabile di un driver italiano al volante di una Formula 1, è stato il team, con una nota sul proprio sito ufficiale, in coincidenza con la presentazione alla stampa internazionale delle nuove Giulia e Stelvio MY2020, proprio in Valle d’Itria, nella terra natía di

“Sono molto felice di restare con la squadra per il 2020 – ha dichiarato il pilota italiano, che al suo fianco avrà ancora un ex campione del mondo come Kimi Räikkönen -. Sono grato per l’incredibile livello di supporto che ho ricevuto nella mia prima stagione completa in Formula 1: tutti i membri della squadra sono stati al mio fianco da quando sono arrivato e sono davvero ansioso di continuare il nostro viaggio insieme. Quest’anno abbiamo imparato molto e sono fiducioso di poter fare un grande passo avanti nella prossima stagione. Non sarò più un novellino quindi non ci saranno scuse per me: voglio essere competitivo fin dall’inizio del campionato e ripagare la fiducia che la squadra ha dimostrato in me”.

Manley: “Ci aspettiamo di proseguire percorso di crescita”

Del resto, il legame tra piloti italiani e monoposto Alfa Romeo ha scritto la storia: fu proprio il marchio del Biscione ad aggiudicarsi l’edizione inaugurale del massimo campionato, nel 1950 con Nino Farina a bordo di un’Alfa Romeo Gran Premio Tipo 158 ‘Alfetta’. “Siamo particolarmente entusiasti di annunciare il rinnovo del contratto di Antonio Giovinazzi in questa importante occasione per Alfa Romeo. L’entusiasmo del pubblico e la crescita del team in pista confermano che Alfa Romeo Racing sta percorrendo la strada giusta – sottolinea Mike Manley, CEO di FCA – ed è ambasciatore della tradizione di eccellenza tecnica europea e stile italiano. Con la conferma di Antonio ci aspettiamo di proseguire il nostro percorso di progresso tecnico e sportivo, sulla scia della lunga storia di Alfa Romeo in Formula 1”

Vasseur: “Si è integrato con tutto il team con miglioramenti costanti”

“Antonio ha lavorato veramente bene quest’anno e sono estremamente lieto di confermare che correrà con l’Alfa Romeo Racing anche per la stagione 2020. Il modo con cui si è integrato con tutto il team – aggiunge Frederic Vasseur, Team Principal di Alfa Romeo Racing & CEO di Sauber Motorsport – e con cui ha costantemente migliorato le sue performance in questa sua prima stagione completa in Formula 1 ci rendono estremamente fiduciosi che possa esprimere pienamente il suo potenziale nel percorso che continueremo insieme. Antonio ha mostrato le sue doti di pilota molto veloce, avendo accanto un campione del mondo come Kimi, e ci aspettiamo che continui nella sua esperienza di crescita. I suoi riscontri tecnici, la sua etica del lavoro e il suo approccio positivo ci aiuteranno nello sviluppo continuo del nostro team”.