Nel trentesimo anniversario dalla caduta del Muro di Berlino, arriva su Rai3 ‘1989 Cronache dal Muro di Berlino’, film documentario di Ezio Mauro, prodotto da Stand by Me e Rai Cinema, in onda in prima tv assoluta domani in prima serata. Il doc è stato presentato ieri sera a Roma, nell’Auditorium del Maxxi presenti lo stesso Mauro, la produttrice del documentario e ceo di Stand By Me, Simona Ercolani, il direttore di Rai Cinema Paolo del Brocco. In sala anche, fra gli altri, Fabrizio Salini, Gianni Letta, Achille Occhetto, Pier Ferdinando Casini, Giovanni Grasso, Lucia Annunziata, Marco Damilano.

