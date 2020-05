La musica di Ezio Bosso è la dominatrice assoluta nella Viral di Spotify degli ultimi sette giorni.

Ezio Bosso ha conquistato tutti, anche Spotify, seppur con qualche anno di ritardo. A una settimana dalla sua scomparsa improvvisa, la Viral Italia della piattaforma di streaming musicale più popolare al mondo è letteralmente dominata dalle sue opere.

Un risultato straordinario, solo parzialmente prevedibile, che ripaga il compositore e direttore d’orchestra per quanto seminato in una carriera non lunghissima, ma ricca di momenti di grandissimo prestigio.

Ezio Bosso conquista Spotify

Per certi versi è incredibile, ma i brani del Maestro occupano ben cinque delle prime dieci posizioni della Viral, e diventano otto se ci spingiamo fino alla ventesima, undici arrivano fino alla 40esima. Numeri importanti, considerando che in questo momento nessuno è così dominante nella stessa graduatoria.

Insomma, la scomparsa improvvisa di Bosso ha sì creato un dolore incredibile in tutto il mondo, ma è anche servita, in un certo senso, per far sì che la sua storia musicale (e non) venisse conosciuta anche da chi fino ad oggi lo aveva guardato con distacco.

Di seguito la sua Following a Bird:

Spotify: Ezio Bosso protagonista della Viral Chart

La canzone che è in testa alla Viral da praticamente un’intera settimana è Rain, In Your Black Eyes, una delicatissima composizione che sfiora gli undici minuti. A seguire Following a Bird, il brano presentato anche a Sanremo nel 2016. Ci sono poi Emily’s Room (Sweet and Bitter) e Clouds, The Mind on the Rewind.

Tutti pezzi tanto eleganti quanto intensi, complessi ed emozionanti, che hanno lanciato un guanto di sfida ad alcuni brani del momento, come Il bacio di Klimt di Emanuele Aloia o Mama Africa di Bracket, vincendo un confronto impari, su tutti i fronti.

Non sarà un dato destinato a rimanere eterno e immutabile. Anzi, col passare dei giorni la classifica tornerà ad essere appannaggio di uscite più o meno nuove e molto lontane dalla classica. Ma resta comunque un risultato straordinario, che testimonia come Bosso sia riuscito a entrare anche nel cuore di giovani e giovanissimi che altrimenti sarebbero rimasti lontani per sempre da un mondo musicale di straordinario valore.



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/Ezio-Bosso-60850238032

