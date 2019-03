Avrebbe dovuto partecipare alla scorsa edizione de L’Isola dei Famosi (quella della troca per intenderci), eppure alla fine ha deciso di declinare l’invito. Sto parlando dell’ex tronista Sabrina Ghio.

La biondina (che in passato è stata una ballerina di Amici ed ha poi partecipato – e vinto – Reality Circus di Barbara d’Urso), sarebbe dovuta essere nel cast al fianco di Nadia Rinaldi e Francesco Monte, ma qualcosa alla fine è andato storto e gli autori hanno arruolato Rosa Perrotta al suo posto, che ci ha regalato un clistere in diretta televisiva.



“Nadia ha rivelato la mia stitichezza a tutta Italia – confessò la Perrotta all’uscita da L’Isola dei Famosi – Quando ero lì mi sono messa a sorridere. Poi torni e capisci che la privacy, dentro un reality, svanisce. Non ci sono schermi o scudi, non volevo dar peso alla cosa ma sembra che sia un argomento interessante. Oggi, col senno di poi, le dico che Nadia non è stata carina, non si è comportata da signora. E comunque non ero la sola ad avere quel problema. Provate voi a mangiar riso, cocco e sabbia per tre mesi”.