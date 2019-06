L’Isola dei Famosi nonostante il crollo di ascolti di pochi mesi fa sembrerebbe essere riconfermata su Canale Cinque alla guida di Alessia Marcuzzi, giunta alla sua sesta (!) edizione.

Dopo otto edizioni condotte da Simona Ventura ed una da Nicola Savino, Alessia Marcuzzi ha preso le redini del programma portando al trionfo le Donatella (nel 2015), il pugile Giacobbe Fragomeni (nel 2016), l’ex modello Raz Degan (nel 2017), il comico Gaspare (nel 2018) ed il judoka Marco Maddaloni (nel 2019).

La nuova edizione dovrebbe andare in onda con calma nei primi mesi del 2020 quindi i casting dei naufraghi sono ancora un miraggio, ma ben due tronisti si sono (di nuovo) candidati: sto parlando di Luca Dorigo e di Lucas Peracchi. Quest’ultimo già nel 2017 aveva sostenuto i provini, vendendo però scartato all’ultimo.

“Sì, ci sono queste voci: posso solo dire che il casting l’ho fatto. Logicamente ci spero, anche perché sarebbe un’altra bella occasione per sistemare tutti i miei problemi.”

Su Instagram ha da poche ore risposto:

“Reality? Sì mi piacerebbe fare L’Isola dei Famosi. Natura, senza telefono, sarei uno dei pochi che non torna… Il problema fame in qualche modo lo risolvo”

Anche Luca Dorigo vorrebbe partecipare a L’Isola dei Famosi, come confessato ad un fan. Al contrario di Lucas Peracchi che ha tentato di entrare nel 2017, Luca Dorigo è stato preso in considerazione dagli autori quest’anno. Sarebbe dovuto entrare al posto di Jeremias Rodriguez dopo il suo infortunio, ma alla fine è stato un nulla di fatto anche per lui.