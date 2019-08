Non esiste una regola che vieti agli ex tronisti e corteggiatori di tornare alla corte di Kween Mary e per questo motivo un vero protagonista di Uomini e Donne sarebbe pronto a fare il suo comeback.

In un’intervista rilasciata a Di Più, Costantino Vitagliano ha confessato che gli piacerebbe partecipare al Trono Over di Uomini e Donne. Il re dei tronisti ha anche aggiunto che questa volte andrebbe in trasmissione per cercare l’amore e non solo il successo.

“Un ritorno a Uomini e Donne? E perché no? Dovrei fare il Trono Over, ovviamente, perché non sono più un ragazzino. Ma il fisico e la spregiudicatezza non mi mancano e credo che verrebbero a corteggiarmi ragazze di venti e trenta anni.

Ci sarebbe una differenza rispetto al passato allora pensavo più al successo che all’amore. Oggi penserei soprattutto a trovare l’anima gemella”.

Maria raccoglierà questo appello?