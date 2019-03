Nel giro di 24 ore due personaggi che ci hanno regalato parecchio trash hanno dato alla luce due bambini. L’ex tronista Giorgia Lucini ha partorito stamani, mentre Nancy Coppola è diventata mamma bis ieri sera.

L’ex naufraga ha già un figlio di 7 anni, Vincenzo e ieri ha dato alla luce una femmina, Giulia. la cantante neomelodica (vi consiglio il suo pezzo ‘Me faccio bella’) ha già pubblicato una foto della piccola.

E’ tutto sotto controllo ❤️🎀 volevo ringraziarvi uno ad uno perché ne siete infinitissimi… sono senza parole. Grazie per tutti i messaggi in privato e tutti i commenti sui social, non riesco a rispondervi… https://t.co/OdwS5JFmp1

— Nancy Coppola (@NancyCoppola) 13 marzo 2019