Marco Cartasegna, ex tronista di Uomini e Donne, ha debuttato a Palazzo Montecitorio in Parlamento per tenere un discorso sul cyberbullismo.

Il volto mariano (insieme ad altri esponenti del web, fra cui la YouTuber Muriel), è stato ospite del progetto Il Web Sei Tu presentato a Sala della Regina a Montecitorio dall’Onorevole di Forza Italia, Federica Zanella.

“Un onore essere invitato a parlare al Parlamento, soprattutto se su un tema così importante e che mi sta a cuore come la lotta al cyberbullismo e alla violenza online in generale. Grazie all’Onorevole Federica Zanella”.

Un bellissimo traguardo per un tronista che – nonostante ci abbia regalato del trash fidanzandosi con Soleil Sorge all’insaputa di Luca Onestini mentre era chiuso nella casa del Grande Fratello Vip – ha sempre bazzicato poco l’ambiente televisivo.