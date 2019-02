Rossella Intellicato, ex tronista di Uomini e Donne, ieri sera ha visto La Scelta di Teresa Langella su Canale Cinque non risparmiando critiche a nessuno.

Se a Giulia De Lellis si è limitata a dire “sono tutte fashion blogger”, con Tina Cipollari e Andrea Dal Corso c’è andata giù pesante.

“Andrea Dal Corso? Un’umiliazione del genere davanti alla famiglia è di cattivo gusto, poteva non presentarsi al castello e avrebbe fatto una figura più carina. Ridicolo. E mi raccomando cerchiamo di evitare di mettere un cretino del genere sul trono del prossimo anno, perché poi non ci lamentiamo se i ragazzi vedono questi cafoni in televisione e poi li imitano”.