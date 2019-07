Qualche tempo fa Giorgio Alfieri ha confessato di aver avuto problemi con il fisco.

“Ho avuto una brutta sorpresa: aspettavo l’incasso di alcune fatture m’hanno detto che c’era quetso problema quindi ho dovuto sospendere. Non potevo essere più pagato perché i soldi dovevano essere usati per pagare i debiti. Sono stato gestito male. I soldi secondo me vanno fatti piano piano, ad un ragazzetto di 23 anni certe cifre non dovrebbero essere date. Mi affidavo ad agenzie che mi dicevano di pagare le tasse per me e poi non lo facevano”.

A quanto pare Giorgio non è l’unico ex tronista ad ad essersi ritrovato in questa situazione. Stando a quello che ha scritto Alberto Dandolo su Oggi, un altro ragazzo che è arrivato alla corte di Maria avrebbe dei debito con il fisco, ma in questo caso pare che la situazione sia più grave di quella di Alfieri.

“L’ex tronista ha ripiegato su una stanza in affitto. Un noto ex tronista di Uomini e Donne è stato costretto a vendere la sua ultima casa per saldare il fisco. Lui vive in una stanza in affitto in zona Sesto San Giovanni”.

Che si tratti dello stesso tronista che adesso fa lo spogliarellista?

“L’ex tronista di Uomini e Done adesso fa lo spogliarellista in Svizzera: Gira voce che l’ex tronista sia in gravi difficoltà economiche e che per sbarcare il lunario abbia iniziato a esibirsi come spogliarellista nei locali notturni svizzeri.”

Alberto fuori il nome dello spogliarellista!