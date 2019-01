Rossella Intellicato, l’ex gieffina che tre anni fa ha partecipato anche a Uomini e Donne in qualità di tronista (e uscita di scena dopo una rissa con Tina Cipollari), oggi è tornata a parlare della trasmissione di Maria De Filippi commentandola su Instagram Stories con una serie di video.

Le sue attenzioni sono state tutte rivolte alla Cipollari, accusata dall’ex tronista di prendere 5000 euro al mese per fare un “grandissimo show”.

“Sono a casa perché ho l’influenza e mi sono mess a guardare questo programma, Uomini e Donne. Io mi domando, ma un programma così seguito soprattutto dai ragazzi giovani dovrebbe essere un programma dove all’interno ci sono delle persone che sono principalmente educate, generose, di sentimento e non cafone e maleducate. No? Qua vedo che a distanza di tre anni la maleducazione ed il bullismo sono alle stelle, sempre ed esclusivamente dalla stessa persona. Mi chiedo ma quando le scadrà il contratto a questa persona e se ne andrà finalmente in pensione? Perché è inutile che facciamo i perbenisti, i moralisti, articoli e le rubriche sul bullismo quando un programma delle 14.45 mette in onda una persona che – sia con i ragazzi ventenni sia con i suoi coetanei – dimostra di essere cafona, maleducata e aggressiva. Martella in modo esagerato le persone creando un senso di disagio. Ha un livello di maleducazione esagerato, lei dovrebbe essere lì a fare le parti di una mamma, di una zia”.