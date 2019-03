L’ex tronista Marco Cartasegna, intervistato dal settimanale Spy, ha dichiarato di non guardare i reality show che vanno in onda su Mediaset e non ha fatto un’eccezione neanche quest’anno con L’Isola dei Famosi, reality che ha visto la partecipazione della sua ex fidanzata Soleil Sorge.

L’influencer, oltre a non guardarli, non ci parteciperebbe neanche dato che l’anno scorso ha rifiutato di entrare nella casa più spiata d’Italia, dove avrebbe trovato come coinquilini Ivan Cattaneo, Alessandro Cecchi Paone e Francesco Monte.

“Non guardo i reality e non capisco perché avrei dovuto fare un’eccezione con l’Isola dei Famosi di quest’anno. L’anno scorso ho avuto l’occasione di partecipare al Grande Fratello Vip ma non mi interessa stare in tv solo per apparire, per cui ho rifiutato”.

Fino alla dichiarazione finale:

“L’unico reality che farei è Pechino Express”.

Purtroppo Marco Cartasegna deve aspettare, dato che quest’anno pare che Pechino Express non vada in onda. La registrazione del reality show, però, non slitterà come la messa in onda, ma si svolgerà regolarmente ad agosto. Cast e location restano ad oggi top secret. Secondo quanto riportato dal settimanale Spy, questo slittamento avrebbe infastidito Costantino Della Gherardesca che – per ripicca – si sarebbe rifiutato di fare gli speciali quotidiani delle repliche che dovrebbero andare in onda dopo il Giro d’Italia, in partenza a maggio.