Rossella Intellicato poco fa ha attaccato Tina Cipollari. L’ex tronista ha pubblicato una foto dell’opinionista di Uomini e Donne ed ha scritto: “Ma scusate, il Gabibbo non è la sera a Striscia la Notizia? […] A lavorare la terra ti manderei”.

Questo risentimento nasce probabilmente dal fatto che le due, tre anni fa, sono state protagoniste di una rissa a Uomini e Donne.

Deianira Marzano è intervenuta ed ha preso le parti di Tina: “Ma questa Rossella Intellicato consulente d’immagine si permette di criticare Tina Cipollari? Tu cara ti vesti come Postalmarket. Siamo nel 2019, ma tutt’apposto?”

L’ex gieffina ha replicato: “Scusate. Aiutatemi un attimo. Come si chiama quella, Diani, Daia, Deian… Doianira? Quelle con le labbra grosse. Quelle che parla strano. Dai, quella che ha fatto…quella che… cosa ha fatto? Quella che fa… quella che lavora… no. Ma chi è? Non ho capito. Lei commenta le mie storie. Ma chi sei? Non capisco. Ma cosa vuoi da me. Con quella bocca che ti ritrovi a paperotta. Ma tutt’apposto, non ti capisco. Ma riprenditi e vai a lavorare anche tu“.

La Marzano ha subito risposto: “Rossella Intellicato meglio avere la bocca a paperotto che sfondata come la tua”.

Sfondata?



Non è la prima volta che l’ex tronista attacca la Cipollari. Lo scorso gennaio in una serie di storie Instagram ha detto:

“Sono a casa perché ho l’influenza e mi sono mess a guardare questo programma, Uomini e Donne. Io mi domando, ma un programma così seguito soprattutto dai ragazzi giovani dovrebbe essere un programma dove all’interno ci sono delle persone che sono principalmente educate, generose, di sentimento e non cafone e maleducate. No? Qua vedo che a distanza di tre anni la maleducazione ed il bullismo sono alle stelle, sempre ed esclusivamente dalla stessa persona. – ha dichiarato l’ex tronista – Mi chiedo ma quando le scadrà il contratto a questa persona e se ne andrà finalmente in pensione? Perché è inutile che facciamo i perbenisti, i moralisti, articoli e le rubriche sul bullismo quando un programma delle 14.45 mette in onda una persona che – sia con i ragazzi ventenni sia con i suoi coetanei – dimostra di essere cafona, maleducata e aggressiva. Martella in modo esagerato le persone creando un senso di disagio. Ha un livello di maleducazione esagerato, lei dovrebbe essere lì a fare le parti di una mamma, di una zia”.

Rossella Ex gf e ex uomini e donne, attacca Tina cipollari su Instagram. Ma vai a lavorare Rossella intellicato! — Alessio 😎 (@Alessio_90__) 28 gennaio 2019

Io di questa Rossella Intellicato non ho alcuna memoria e non so chi sia, ma era ora che qualcuno parlasse degli atti di BULLISMO di Tina.

La cosa peggiore è vederla idolatrata anche qui su twitter, non è simpatica è solo una cafona che fa del proprio bullismo un lavoro — Arya🌙 (@sfigaebbasta) 28 gennaio 2019