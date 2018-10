Ramona Amodeo (ex tronista di Uomini e Donne nel 2010) a distanza di un anno dalle nozze ha annunciato su Instagram di aver già preparato i documenti per divorziare dal marito.

Ramona e Luca (che hanno anche una figlia, nata a novembre dello scorso anno), non si sono conosciuti ad Uomini e Donne, ma il loro amore ha fatto comunque sognare i fan dell’ex tronista.

A quanto pare però lui si sarebbe comportato male e la Amodeo avrebbe deciso di escluderlo dalla sua vita in maniera definitiva:

“Ho creduto in una persona che ha fatto scelte sbagliate e si è comportato male per la nostra famiglia. Ha ascoltato consigli sbagliati e non è in grado di prendere scelte da solo. Ha fatto un errore in particolare molto grande e non ha fatto nulla per recuperare. Lui sta pagando per il suo errore e non ha fatto nulla per recuperare la famiglia. Sono proprio stanca ed è più di un mese che sopporto…non abbiate mai paura di lasciare una persona se non ha pensato a voi e ai vostri figli…si è lasciato influenzare tantissimo! Sto male e non è facile ma passerà e mi riprenderò”.