di Roberta Lanzara

L’Aquila ‘dieci anni dopo’ è il simbolo di una occasione persa per l’Italia. Guardando al di là di macerie, crepe, calcestruzzi, portoni sprangati è lampante oggi che “il Bel Paese non è stato messo in sicurezza con leggi adeguate su ricostruzione ed emergenza. Ne è esempio il terremoto del Centro Italia dove una comunità, come quella di Campotosto (a 1400 metri di altitudine, nel cuore del Parco del Gran Sasso – ndr) non esiste più”. Lo ha detto all’Adnkronos Massimo Cialente, l’ex sindaco de L’Aquila, in prima linea da primo cittadino nei giorni del terremoto, che il 6 aprile 2009 alle 3.32 rase al suolo il capoluogo abruzzese.

Fonte