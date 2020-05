Chi è stato un fan di Non è la Rai non può non ricordare Ilaria Galassi, la biondina tutto pepe che era molto amata dai giovanissimi.

Ora quarantaquattrenne la Galassi – dopo due gravidanze – vuole tornare in pista e intervistata da FanPage si è ufficialmente candidata per la prossima edizione del Grande Fratello Vip.

“Vorrei tanto fare il Grande Fratello Vip. Mi piacerebbe mettermi in discussione, vedere quanta pazienza e tolleranza ho, scoprire chi mi manca veramente, a chi penso assiduamente. Vorrei mettermi alla prova con una convivenza forzata con persone che non conosco. È una sfida che vorrei fare con me stessa. Ma chiamano tutte le ex ragazze di Non è la Rai tranne me (ride, ndr)”.

La vita di Ilaria Galassi non è stata molto semplice, nel 1996 – dopo essere stata scelta da Antonio Ricci come velina di Striscia la Notizia – viene investita da una macchina ed il suo posto viene così preso da Marina Graziani.

“Un uomo, che forse era ubriaco, non mi ha visto e mi ha preso la gamba destra e rotto la tibia. Sono stata un mese con il peso attaccato ai talloni. Ma la produzione inizialmente dubitò della mia sincerità. Pensavano che essendo molto popolare, avessi scelto di fare altre cose. All’epoca non potevo mandare una foto sul cellulare e mostrare le mie condizioni. Poi, però, hanno capito. Ho sofferto tanto perché mi sarebbe piaciuto fare la velina. Rinunciando ho perso tanti di quei soldi e serate. Purtroppo non è stata colpa mia. Dopo l’incidente sono stata operata due volte. Piano, piano mi sono rimessa in piedi e ho ricominciato a lavorare”.

Nel 2000, invece, ha avuto un aneurisma.

“Sono stata male, in coma. Ho visto la morte in faccia. Quando ho avuto il malore, ero con Roberta Carrano (anche lei nel cast di Non è la Rai). Mi ha salvato la vita chiamando il 118. Senza di lei sarei morta. Il dopo è stato ancora più difficile dell’intervento. Non ricordavo più niente, prendevo barbiturici, ero sedata. L’aneurisma aveva compromesso il linguaggio e la memoria. Ci ho messo tre anni a riprendermi”.

Al momento la Galassi sarebbe disoccupata, dato che il Covid19 ha messo K.O. il salone di bellezza che gestiva col marito.