Sono settimane che – a causa dei dubbi di Cristian Imparato – sul web circolano rumor sulla presunta omosessualità di Michael Terlizzi, nonostante il ragazzo abbia detto di essere etero. Adesso a parlare è un volto di Uomini e Donne, che a Bollicine Vip ha confessato di aver scambiato qualche messaggio con il concorrente del GF 16. Lei si chiama Manila Boff ed è stata una delle protagoniste del Trono Over di Uomini e Donne.

La ragazza ha confermato le dichiarazioni di Michael ed ha aggiunto di non aver mai notato nessun atteggiamento equivoco.

“Tutto mi ha dato l’idea meno che una persona che avesse dei dubbi in merito al suo orientamento sessuale. Trovo sgradevoli le accuse che sono state mosse nei suoi confronti nella casa da Guendalina Canessa e Cristian Imparato e soprattutto vorrei smentire che sia gay.

Io posso testimoniare in maniera ferma, lo potete vedere anche dai messaggi che ci siamo scambiati, che Michael è una persona veramente valida. Io non riscontro assolutamente nulla di quello che gli viene detto nella casa.

Io non vedo in Michael una persona che si nasconde dietro un dito, ho sempre visto una persona chiara e diretta. Soprattutto, ripeto, non ho visto un atteggiamento equivoco in nessun caso.”