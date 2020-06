Dopo Adore Delano, Billy Reilich, Tyler Ash e Jakk Maddox, nel mondo di Ex On The Beach arriva un altro concorrente LGBT, si tratta di Jarlles Gois. Il 32enne fa parte del cast della sesta edizione di Ex On The Beach Brasile ed ha già rilasciato diverse interviste in cui ha parlato della sua omosessualità, ma anche del suo passato da obeso.

“Ero arrivato quasi a pesare 130 kg, ma ho perso 56 kg. Ho iniziato a mangiare solo alimenti sani, mi sono affidato ad esperti e ho fatto anche tanto allenamento. Poi ho conosciuto il CrossFit sei anni fa e mi ha aiutato molto. Adesso sto davvero meglio e la mia vita è cambiata”.

Nell’ultima puntata dello show è anche scattato un bel limone tra Jarlles Gois e un altro belloccio, Rafael Vieira.

Férias precisam ser aproveitadas por todos! 🌈 #DeFériasJeri #ExNaMTV pic.twitter.com/CFlWYNS8af — MTV BRASIL (@MTVBrasil) June 12, 2020

Saudades do q a gente já viveu! 😜@jarlles #ExNaMTV #DeFeriasJeri #DeFeriasComOEx #deferiascomexbrasil pic.twitter.com/pW7BgIILfP — Rafael Vieira (@rafavieiravoz) June 12, 2020

Que Deus esse @jarlles 😍😍😍#ExNaMTV #DeFeriasJeri pic.twitter.com/zX69w0Rkb6 — Yan Heyder (@yanheyder) June 12, 2020

Speriamo che anche MTV Italia nella prossima stagione di Ex On The Beach decida di prendere nel cast almeno 1 o 2 concorrenti LGBT.