‘Giochi proibiti in Costa Azzurra’: titola così il trafiletto nella rubrica ‘Peccati Senza Peccatore’ dell’ultimo numero di Novella 2000, in cui viene alluso ad un ex nuotatore etero avvistato in atteggiamenti intimi con la sua nuova fiamma, un modello.

“Chi è l’ex nuotatore tutto muscoli che, pur dichiarandosi ufficialmente eterosessuale, è noto per le storie con bei ragazzi e con una étoile della danza? L’ultima conquista è un supermodello con cui si avvinghiava su un lettino in spiaggia a Saint-Tropez. Lui ha sbandierato su lnstagram la storia, ma poco tempo dopo non ce n’era più traccia. Aiutino? Polvere di stelle”.

Polvere di stelle potrebbe far pensare al talent Ballando con le Stelle ed alla corte di Milly Carlucci si sono presentati diversi ex nuotatori, fra concorrenti e ballerini per una notte.

Ma alla fine a noi cosa cambia?



Beato il nuotatore tutto muscoli che si spupazza il supermodello.